Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden kırsal kalkınmaya 144 milyon liralık destek

Gelişmiş sanayisinin yanı sıra bereketli topraklarıyla da ülkenin önemli tarım kentlerinden biri olan Manisa’da, 2025 yılında kırsal kalkınmaya yönelik de önemli yatırımlar yapıldı. Çiftçilerin ve hayvan üreticilerinin gelirlerinin artması için tarımsal sulama hizmetlerinden hayvan içme suyu göletlerine, arıcılığın geliştirilmesinden zararlılar için biyoteknik mücadeleye, tohum ve yem bitkisi desteklerinden süt kooperatiflerine kadar birçok alanda desteklemeler yapıldı.



Manisa genelinde faaliyet gösteren 63 kooperatif ve 1 ziraat odasına, üretimi güçlendirmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 57 milyon TL tutarında destek sağlandı. Destek kapsamında sulama boruları, güneş enerji panelleri, süt soğutma tankları temin edilerek kooperatiflere teslim edildi, tarımsal sondaj çalışmaları gerçekleştirildi.

Tarımsal sulama destekleri ve yağmur suyu hasadı



Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanan su sorunlarına karşı da projeler üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesine bağlı Malaz Mahallesi’ne 35 bin metreküp su tutma kapasiteli tarımsal sulama göleti kazandırdı. Proje, sadece tarımsal sulamaya sağlayacağı desteğin yanında kar ve yağmur hasadıyla su sıkıntısı yaşanan bölgelerde üreticilerin sulu tarım yapmasına imkan sağlayacak. Bölgedeki besi ve yaban hayvanlarının da su ihtiyacını karşılamasına katkı verecek olan gölet aynı zamanda orman yangınları konusunda da yangın helikopterlerinin su ihtiyacına da cevap vererek, müdahalelerde zaman kazandıracak. Bununla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi 3 adet yeni gölet inşa ederken, mevcuttaki 87 hayvan içme suyu göletinin de bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek üreticilerin hizmetine sundu.

Suyun korunumuna karşı önemli adımlar atıldı

Yaşanan su sorunlarına yönelik de projeler üreten Manisa Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında da vahşi sulama uygulamasından vazgeçilmesi için 71 kilometre boru desteği sağladı. Ekonomik ömrü biten tarımsal sulama sistemlerinde de yenileme çalışması yaparak suyun boşa gitmesini önledi.

Tarımsal üretimde de üreticilerin ilaçlama faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için 94 taral dolum istasyonunu üreticilerin hizmetine sundu.

Arıcılara kovan desteği verildi

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen destekleme projeleri kapsamında arıcılara da yüzde 50 hibeli olarak 2 bin adet kovan desteği sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 39 üreticiye ise Gölmarmara Hıroğlu Mahallesi’ndeki Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Eğitim Merkezi’nde üretilen 359 ana arının teslimini yaptı. ‘Kovanlar Bizden Arıcılık Kadınlarımızdan Projesi’ ile de 96 adet kovan desteğinde bulunuldu. ‘Çalışkan Arılara Merhaba Projesi’ kapsamında ise ilköğretim düzeyindeki 16 okuldan bin 68 öğrenciye eğitim verildi.

Yangın sonrasında yaralar sarılmaya çalışıldı

Yaşanan yangın felaketi sonrasında yaraları sarmaya destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yangından zarar 497 üreticiye 91 bin 469 adet zeytin, 4 üreticiye de bin 580 adet ceviz fidanı desteğinde bulundu.

Biyoteknik mücadele yaygınlaştırılıyor

Kanadı Noktalı Sirke Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 143 mahallede 32 bin 535 dekarlık tarım arazisinde kiraz üretimi yapan 2 bin 722 üreticiye toplam 165.000 şişe elma sirkesi dağıtan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı ile Mücadele için de antiparaziter preparat dağıtımı gerçekleştirdi.

Buzağılar Büyüyor, Çiftlikler Güçleniyor Projesi kapsamında, 19 süt kooperatifine 2 bin adet sindirim güçlendirici vitamin, 2 bin adet de emzikli buzağı biberonu desteği sağlandı.

Büyükşehir’in tohum destekleri ile toprak bereketleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye destek projeleri kapsamında, yüzde 75 hibeli olarak bin 397 üreticiye 216 bin kilogram buğday, 188 bin kilogram arpa tohumu dağıtımında bulundu. Yüzde 75 hibe destekli Yem Bitkisi ve Süt Tohumu Bizden, Hasat Sizden Projesi ile de 114 bin 500 kilogram 5’li karışım yem bitkisi tohumu, 5 bin 925 kilogram süt otu tohumu desteğinde bulunuldu. Meyve üreticilerine yönelik olarak ise yüzde yüz hibeli olarak, bin 999 üreticiye 24 bin 700 litre sıvı gübre ve 3 bin 432 litre aminoasit desteği verilmeye başlandı.

Manisa’da kırsal kalkınmada önemli destekler

Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal kalkınmaya yönelik yatırımlara ve projelere önem verdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yatırımların ve desteklemelerin sadece Manisa’ya değil ülkeye de katkı sağladığını söyledi. Kırsal kalkınmaya yönelik rekor desteklerde bulunduklarını belirten Başkan Dutlulu, bu desteklerin yeni yılda da devam edeceğini söyledi. Başkan Dutlulu, "Manisa’mızın bereketli topraklarında üretimin durmaması, çiftçimizin emeğinin karşılığını alması en büyük önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz günden bu yana, artan maliyetler ve değişen iklim şartları karşısında üreticimizi asla yalnız bırakmadık. Kooperatiflerimizden bireysel üreticimize kadar her alanda, toplamda 144 milyon lirayı bulan bu destekler bir ’can suyu’ niteliğindedir. Amacımız sadece günü kurtarmak değil; modern sulama sistemleriyle, enerji destekleriyle ve bilimsel tarım yöntemleriyle Manisa tarımının geleceğini garanti altına almaktır. Çiftçimiz tarlasında, üreticimiz damında huzurlu olsun, Büyükşehir Belediyesi her zaman onların yanındadır" dedi.