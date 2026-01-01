Manisa coğrafi işarette 16’ncı sırada yer aldı

Ürünlere katma değer sağlayan coğrafi işaretlerde Manisa, sahip olduğu 32 tescilli ürünle Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer alıyor. En fazla coğrafi işarete sahip iller sıralamasında 32 ürünlü Kayseri ile birlikte 16’ncılığı paylaşan Manisa, ilk coğrafi işaretini 1996 yılında Kula El Halısı ile alırken, en son tescil ise 2025 yılında Gökeyüp Çömleği için gerçekleştirildi. 32 coğrafi işaretli üründen 22’si mahreç adı olarak tescil edilirken, 10’u ise menşe adı olarak tescillenmiş durumda

Manisa’daki coğrafi işaretli ürünler ve tescil yılları

"Kula El Halısı 1996, Yuntdağı El Halısı 1997, Gördes El Halısı 1997, Salihli Odun Köfte 2008, Salihli Kirazı 2008, Kırkağaç Kavunu 2009, Akhisar Uslu Zeytini 2012, Akhisar Domat Zeytini 2012, Manisa Taban Simidi 2018, Manisa Mesir Macunu 2018, Akhisar Köfte 2018, Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü 2019, Kula Leblebisi 2019, Demirci Hünnabı 2020, Saruhanlı Çekirdeksiz Beyaz Üzüm 2021, Köprübaşı Çileği 2021, Alaşehir Asma Yaprağı 2021, Alaşehir Kapaması/Alaşehir Kapatması 2022, Alaşehir Ekmeği 2022, Akhisar Uslu Zeytinyağı 2022, Akhisar Domat Zeytinyağı 2022, Soma Zeytinyağı 2023, Soma Helvası 2023, Manisa Asma Yaprağı 2023, Kırkağaç Topalak Yemeği 2023, Emcelli Biberi 2023, Alaşehir Tahinli Pidesi 2023, Kırkağaç Pideli Paça/Kırkağaç Çakal Pideli Paça 2024, Demirci Kirazı 2024, Demirci Figani Efendi Eriği 2024, Büyükbelen Tekir Zeytini 2024 ve Gökeyüp Çömleği 2025."

Manisa’nın ilçelere göre coğrafi işaretli ürün dağılımında ise Akhisar ve Manisa merkez 5’er ürünle ilk sırada yer alırken, 4 ürünle Alaşehir, 3’er ürünle Kırkağaç, Salihli, Demirci, 2’şer ürünle Kula, Soma, Saruhanlı, birer ürünle Gördes, Sarıgöl ve Köprübaşı ilçeleri yer alıyor. 17 ilçeye sahip Manisa’da 13 ilçenin coğrafi işaretli ürünü bulunurken, Turgutlu, Ahmetli, Gölmarmara ve Selendi ilçelerinin coğrafi işaretli ürünü bulunmuyor. Turgutlu Dumanlı Papaz Eriği ve Yediveren inciri ile ünlüyken, Gölmarmara kavun ve karpuzlarıyla, Selendi ise tütün üretimiyle ön plana çıkıyor. Ahmetli ise diğer ilçelerde olduğu gibi yaygın bir şekilde üzüm bağlarıyla biliniyor.

Manisa’nın tescilli ürünleri arasında Kırkağaç Kavunu ile Manisa Mesir Macunu, Avrupa Birliği coğrafi işareti alan iki ürün olarak dikkat çekiyor. Manisa’nın AB tescili alacak üçüncü ürünü ise askı süreci devam eden Manisa Çekirdeksiz Sultani Üzümü olacak. Yaklaşık 3 ay sürecek askı döneminin ardından Manisa Çekirdeksiz Sultani Üzümünün de Avrupa’da tescillenmesi bekleniyor.