Manisa, sanayi üretiminde 74 ili geride bıraktı

Manisa, ihracatta sanayinin öncülüğünde öne çıktı. TİM verilerine göre, 2025’in ilk 8 ayında 3,36 milyar dolarlık ihracatın 2,68 milyar doları sanayi sektörlerinden gelirken, bu rakam 74 ilin toplamını geçti.

Manisa'dan rekor ihracat

Sanayi sektöründe 2024 yılının ağustos ayında 376 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 2025’in aynı ayında 348,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. 2024 yılının ilk 8 ayında 2 milyar 755 milyon dolara ulaşan sanayi ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde 2 milyar 685 milyon dolar oldu. Verilere savunma sanayi ve havacılık sektörlerinin dahil edilmediği açıklandı.

Manisa’da sanayi kolları içinde ihracatın lokomotifini ise elektrik-elektronik sektörü oluşturdu. 1 milyar 177 milyon dolarlık ihracatla Manisa’daki elektrik-elektronik sektörü, 65 ilin toplam ihracatını da tek başına geride bıraktı.