  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Manisa, sanayi üretiminde 74 ili geride bıraktı
Takip Et

Manisa, sanayi üretiminde 74 ili geride bıraktı

Türkiye’nin önde gelen sanayi ve tarım merkezlerinden Manisa, ihracatta sanayi sektörleriyle dikkat çekti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2025’in ilk 8 ayında Manisa’dan gerçekleştirilen toplam 3 milyar 362 milyon dolarlık ihracatın 2 milyar 685 milyon dolarlık kısmı sanayi sektörlerinden geldi. Bu performans, 74 ilin toplam ihracatını geride bırakmayı sağladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Manisa, sanayi üretiminde 74 ili geride bıraktı
Takip Et

Manisa, ihracatta sanayinin öncülüğünde öne çıktı. TİM verilerine göre, 2025’in ilk 8 ayında 3,36 milyar dolarlık ihracatın 2,68 milyar doları sanayi sektörlerinden gelirken, bu rakam 74 ilin toplamını geçti.

Manisa'dan rekor ihracat

Sanayi sektöründe 2024 yılının ağustos ayında 376 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 2025’in aynı ayında 348,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. 2024 yılının ilk 8 ayında 2 milyar 755 milyon dolara ulaşan sanayi ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde 2 milyar 685 milyon dolar oldu. Verilere savunma sanayi ve havacılık sektörlerinin dahil edilmediği açıklandı.

Manisa’da sanayi kolları içinde ihracatın lokomotifini ise elektrik-elektronik sektörü oluşturdu. 1 milyar 177 milyon dolarlık ihracatla Manisa’daki elektrik-elektronik sektörü, 65 ilin toplam ihracatını da tek başına geride bıraktı.

Perakende Zirvesi 2025 tamamlandıPerakende Zirvesi 2025 tamamlandıEkonomi
A101’e Termostatlı Yuvarlak Fırın geliyor! A101 market 18 Eylül Perşembe aktüel ürünler kataloğu!A101’e Termostatlı Yuvarlak Fırın geliyor! A101 market 18 Eylül Perşembe aktüel ürünler kataloğu!Aktüel

 

 

Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!