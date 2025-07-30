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Manisa TSO yatırımcılara teşvik çağrısında bulundu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının konuk konuşmacısı Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, Manisa’nın öncelikli sektörlerine yatırım yapacak girişimcilere sağlanacak destekler, teşvik mekanizmaları, başvuru süreçleri ve önceliklendirme kriterleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
İHA
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Manisa TSO yatırımcılara teşvik çağrısında bulundu
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Manisa Ticaret ve Sanayi Odası temmuz ayı meclis toplantısı Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Meclis toplantısına konuk konuşmacı olarak Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser katıldı.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Eser'den Manisa TSO’ya bilgilendirme sunumu

Toplantının konuk konuşmacısı Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, ajansın yürüttüğü Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Eser, Manisa’nın öncelikli sektörlerine yatırım yapacak girişimcilere sağlanacak destekler, teşvik mekanizmaları, başvuru süreçleri ve önceliklendirme kriterleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

Sunumda programın bölgesel kalkınmayı hızlandıracak önemli bir araç olduğu vurgulandı.

"Teşvikler Manisa’nın rekabet gücünü artıracak"

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada, bu tür desteklerin özel sektör açısından taşıdığı önemi şu sözlerle dile getirdi: "Manisa’mızın üretim kapasitesini artıracak, girişimcilerimizi cesaretlendirecek bu destek mekanizmaları, yerel kalkınma yolculuğumuzda büyük bir fırsattır. Oda olarak üyelerimizin bu fırsatlardan en etkin biçimde faydalanması için elimizden gelen tüm desteği sunacağız. Değerli sunumları ve katkıları için Sayın Kutlu Eser’e teşekkür ediyorum."

Gündem maddeleri oylanarak karara bağlandı

Toplantıda ayrıca komite faaliyet raporları değerlendirildi. Üye talepleri ve sektörel gelişmelere ilişkin öneriler dile getirildi. Meclis üyelerinin görüşleri doğrultusunda tüm gündem maddeleri oylanarak karara bağlandı.

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