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Manisa’da 5 TL’ye ekmek satılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek projesi başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vatandaşa ekmekleri kendi elleriyle verdi. İlk etapta Yunusemre ilçesinde 12 noktada satılacak Halk Ekmek, daha sonra 17 ilçeye yayılacak.

Haber Merkezi
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Manisa’da 5 TL’ye ekmek satılacak
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarından biri olan Halk Ekmek projesini hayata geçirdi. Pilot bölge olarak Yunusemre ilçesinde başlayan projede 12 noktada satış yapılacak. Halk Ekmek satışının ilk gününde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ekmekleri vatandaşlara kendi elleriyle verdi.

Başkan Zeyrek: “Suyu 1 lira, ekmeği 5 lira yaptık”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Halk Ekmek büfesinde vatandaşlara ilk satışları gerçekleştirdi. Ekmekleri tek tek poşetleyerek vatandaşlara veren Başkan Zeyrek, vatandaşların teşekkürlerini kabul etti. Güzel bir güne uyandıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, “Çünkü söz verdiğim üzere Yunusemre ilçesinde Halk Ekmek büfeleri bugün itibari ile hayata geçti. Bismillah diyerek ilk ekmeğimizi sattık. Ekmeğimiz sıcak, taze ve sağlıklı. Sadece 5 TL’ye satıldı. Seçim sürecinde söz vermiştik, su 1 lira olacak, ekmek 5 lira olacak diye bu sözümü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yunusemre ilçemizi pilot bölge olarak seçtik. Halk Ekmek büfeleri yakında 17 ilçemize taşınacak. Ülkemin her yerinde olmasına rağmen maalesef Manisa’nın eksik kaldığı bir noktaydı. Bunu hayata geçirmek ve vatandaşların ekonomisine fayda sağlayabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Ekmeğimizi, kısa bir süre 5 TL’den satacağız. Önümüzdeki ay Şehzadeler’de daha sonra 17 ilçemde Halk Ekmek büfeleri Manisa’mda olacak” dedi.

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