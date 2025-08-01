Manisa'da ata tohumlu domateslere yoğun ilgi!

Gördes’e bağlı Bayat Mahallesi’nde hobi olarak bahçecilik yapan Özdemir kardeşler, babalarından miras kalan 20 dönümlük arazinin 2 dönümünde ata tohumu domates üretimi gerçekleştirdi. Her pazartesi kurulan Gördes Pazarı’nda satışa sunulan domatesler, sabahın erken saatlerinde alıcı buluyor.

Rengi, aroması ve doğal tadıyla pazarda dikkat çeken domatesler kısa sürede tükenirken, vatandaşlar da bu ürünleri hibrit domatese tercih ediyor.

"Ata tohumu domates lezzeti ve faydaları nedeniyle tercih ediliyor"

Emekli öğretmen Ahmet Özdemir, ata tohumu domatesin lezzeti ve faydaları nedeniyle tercih edildiğini belirterek, "Ata tohumu domatesler çok fazla verim vermiyor ancak lezzeti ve aroması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Biz de verim az olsa da bu doğal tohumu yaşatmak için üretmeye devam ediyoruz. Bu tohum neredeyse yok olmak üzere, biz de yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Ata tohumunun insan sağlığı açısından önemine değinen Özdemir, "Ata tohumlu domatesler aylarca ürün veriyor. Doğal olması, katkı maddesi ve hormon içermemesi nedeniyle vatandaşın tercihi oluyor" diye konuştu.

Özdemir kardeşler, ata tohumu domates üretimini yaygınlaştırmak için destek beklediklerini de sözlerine ekledi.