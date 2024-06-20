Manisa'da bayram tatili sonrası yaprak mesaisi başladı

Manisa’da nisan ayında başlayan taze salamura bağ yaprakları bağlardan toplanarak yaprak alımı yapan tüccarlara satılmaya devam ediyor. Sarıgöl merkez ve mahallerinde birçok alım yerinde peşin parayla satılan taze bağ yaprakları aile ekonomilerine de önemli gelir sağlarken sezon başında 40 TL’den başlayan alımlar bayram öncesinde 20 TL’ye kadar gerilemişti. 4 günlük bayram tatilinin ardından yeniden alımlara başlayan tüccarlar yaprakları 25 TL’den almaya devam ediyor.

"Yaprakların kilosunu 25 TL'den almaya devam ediyoruz"

Sarıgöl’ün Çavuşlar Mahallesinden yaprak alımı yapan Mehmet İğdeli, "Biz satın aldığınız taze bağ yapraklarını salamura yapmakta olan işletmelere günü birlik teslim etmekteyiz. Burada anında yapraklar hiç bekletilmeden salamura için büyük bidonların içlerinde tuzlanarak olgunlaşması için bekletilir. Burada olgunlaşma salamura yapraklar yurt içerisine ve yurt dışına gönderiliyor. Sarıgöl ve çevresinde taze bağ yaprağı alımları eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Yaprakların kilosunu 25 TL’den almaya devam ediyoruz" dedi.