  3. Manisa'da hünnap hasadı başladı
Manisa'da hünnap hasadı başladı

Türkiye’nin önemli hünnap üretim merkezlerinden Manisa’nın Demirci ilçesinde hasat sezonu başladı.

Manisa'da hünnap hasadı başladı
İlçede 2010 yılında 6 bin fidanla başlayan üretim 60 bin fidana ulaştı.

Üretimi Söğütçük Mahallesi'nde yoğunlaşan hünnaplar iriliği ile dikkati çekiyor. Olgunlaşan hünnapların hasadı kadınlar tarafından yapılıyor.

Toplanan meyveler, iriliğine göre sınıflandırılarak kasalara konuluyor ve İzmir, İstanbul, Ankara başta olmak üzere çeşitli şehirlere gönderiliyor.

"Hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanmıyoruz"

Söğütçük Mahallesi Muhtarı Mustafa Çiftçi, üretimde damlama sulama sistemi kullandıklarını belirterek, "Bu yıl sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle rekoltemizde bir miktar düşüş yaşandı. 150 ton civarında ürün bekliyoruz. Hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Kendi ürettiğimiz elma sirkesiyle ağaçlarımızı zararlılardan koruyoruz. Her geçen yıl üretim kapasitemiz artıyor. Şu anda 18-20 kapama bahçemiz bulunuyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Sevim Duman ise hasadın geçim kaynağı olduğunu ifade ederek, "Topladığımız hünnapları birinci ve ikinci kalite olarak ayırıyoruz. Küçük olanları kurutmalık yapıyoruz. Kendi tarlası olan meyveden kazanıyor, olmayanlar ise yevmiyeli olarak hasada katılıyor." diye konuştu.

