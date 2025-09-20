Manisa'da üzüm toplama sezonu sürüyor
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin verimli bağ ve ovalarında üzüm hasadı yoğun bir tempoyla devam ediyor. Çiftçiler, lezzetli ve kaliteli üzüm toplamak için gün boyu bağlarda çalışıyor. Hasat sezonu bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.
İlçede 113 bin dekarlık alanda yapılan üzüm hasadında ürünler, iç piyasaya ve ihracata yönelik yaş üzüm olarak kesilirken, bazı üreticiler ise üzümlerini sererek kurutmalık olarak değerlendiriyor.
Hummalı bir çalışma başlatan üzüm üreticileri, bir yandan bağlarda kesim yaparken, diğer yandan örtü altı üzümler için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Böylelikle Sarıgöl’de üzüm hasadı, bazı bağlarda ocak ayının ilk haftasına kadar devam ediyor.
Sarıgöl’den Avrupa pazarına üzüm ihracatı
Sarıgöl’den toplanan yaş üzümler, Türkiye’nin çeşitli illerine gönderilirken; ihracat kapsamında başta Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de sevk ediliyor.
Üzüm sezonu boyunca tarım işçileri günlük kazançlarını sağlarken, ilçede üreticilerin hareketliliği devam ediyor.
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl Ovası’nda biz ‘üzüm bitti’ demeden üzüm bitmez. Başta Sultaniye olmak üzere dokuz çeşit sofralık üzümümüz var." dedi.