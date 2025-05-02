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Manisalı zeytin üreticilerine önemli uyarı: Zeytin dal kanserine karşı ağaçları kontrol edin!

Manisalı zeytin üreticilerine yönelik dal kanseri ve halkalı leke hastalıklarına karşı uyarılarda bulunan Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin ağaçlarını kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi
İHA
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Manisalı zeytin üreticilerine önemli uyarı: Zeytin dal kanserine karşı ağaçları kontrol edin!
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Manisa’nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerine ‘Zeytin Dal Kanseri ve Zeytin Halkalı Leke’ Hastalığına karşı uyararak alınması gereken önlemler hakkında açıklama yaptı.

"Ağaçlar kontrol edilmeli"

Yapılan açıklamada "Üreticilerimizin Zeytinlerde Halkalı Leke hastalığı ve Dal kanserine karşı 02-05 Mayıs 2025 tarihlerinde ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile mücadele yapmaları gerekmektedir. Ayrıca pamuklu bit zararlısının yoğunluğu da kontrol edilerek, sadece yoğunluğun görüldüğü bahçelerde veya ağaçlarda zararlıya karşı ruhsatlı bir ilaçla mücadele edilebilir. Zeytin Dal Kanseri; zeytin ağaçlarının gövde, dal ve sürgünlerinde değişik büyüklükte ur ve siğiller şeklinde görülür. Hasat sırasında oluşan yaralar, şiddetli don olaylarından sonra meydana gelen çatlakların büyüklüğüne göre urlar oluşturur. Bu urlar iletim demetlerini tıkayarak genç sürgünlerde yaprak, çiçek ve meyve dökümüne sebep olur. Zeytin Pamuklu Biti; En uygun mücadele zamanı, sürgün uçlarında ilk pamuklanma görüldükten 10 gün sonra başlamak üzere, çiçeklenme zamanına kadar olan dönemdir. Yoğunluk fazlaysa İlaçlamaya gerek duyulduğunda ağaçların sadece zarar görmüş dalları ilaçlanmalı, kapama mücadeleden kaçınılmalıdır. Böylece doğal düşmanların fazla zarar görmesi engellenmiş, doğal denge korunmuş olur" denildi.

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