  3. Manisa'nın Akhisar ilçesindeki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki alanın "Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Akhisar Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki yaklaşık 36,66 hektarlık alanın "Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Akhisar Özel Endüstri Bölgesi" olması uygun bulundu.

Karar ekinde bölgeye ilişkin harita ve koordinatlar da yer aldı.

