  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Manisa’nın altın taneleri: Sultaniye üzümünde hasat sona eriyor
Takip Et

Manisa’nın altın taneleri: Sultaniye üzümünde hasat sona eriyor

Manisa’nın Sarıgöl Ovası’nda yetişen dünyaca ünlü Sultaniye üzümünde hasat dönemi sona eriyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Manisa’nın altın taneleri: Sultaniye üzümünde hasat sona eriyor
Takip Et

Manisa’nın dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Sarıgöl Ovası’nda üzüm hasadında sona yaklaşıldı.

Aralık ayının ortalarına doğru hasat sona erecek

Temmuz ayında erkence üzüm çeşitleriyle başlayan hasat süreci, Sultaniye ve çekirdekli sofralık üzümlerin kesimleriyle aralıksız devam ediyor. Aralık ayının ilk haftasında sürdürülen kesimler, örtü altındaki bağlarda sararan yapraklar arasından toplanarak taze şekilde pazarlara ulaştırılıyor. Hasadın aralık ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Sarıgöl’ün Baharlar Mahallesi’nden üzüm üreticisi Nuri Uyanık, üzüm miktarının azaldığını belirterek, "Şu an bağlarda üzüm azaldı. İhracat yok gibi denilebilir. İç piyasada mahallenin içinde 40-50 liradan satılıyor. İç piyasaya yönelik fiyatlar ise kalitesine göre 25-35 lira arasında değişiyor. Yağışlar başlamadığı için kesimler hız kazandı." dedi.

Küresel belirsizlikte parlayan güvenli liman: AltınKüresel belirsizlikte parlayan güvenli liman: AltınEkonomi

 

Ekonomi
500 bin konut projesine 5 milyondan fazla başvuru: Bakan Kurum, kuraların çekileceği tarihi açıkladı
5 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU
Türkiye genelindeki havalimanları 11 ayda 229,7 milyon yolcuyu ağırladı
Türkiye genelindeki havalimanları 11 ayda 229,7 milyon yolcuyu ağırladı
Timothy Ash’ten Türkiye ekonomisi değerlendirmesi: Bütçe açığı düşüyor
"İŞ DÜNYASI MEMNUN DEĞİL"
TCMB Başekonomisti Taşçı’dan asgari ücret zammı analizi
TCMB Başekonomisti Taşçı’dan asgari ücret zammı analizi
Bakan Uraloğlu: Kasım’da limanlarda 46 milyon 863 bin 236 ton elleçlendi
Bakan Uraloğlu: Kasım’da limanlarda 46 milyon 863 bin 236 ton elleçlendi
Malatya’dan Çin ve Hindistan’a milyon dolarlık mermer ihracatı gerçekleşti
Malatya’dan Çin ve Hindistan’a milyon dolarlık mermer ihracatı gerçekleşti