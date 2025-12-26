Manisa’nın yeni sanayi üssü Muradiye’de yükseliyor

AHMET USMAN / MANİSA

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerin de katıldığı toplantıda bölge hakkındaki gelişmeleri EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’a anlattı. Manisa’da 9 OSB bulunduğunu, şehir merkezindeki 2 OSB’den birinin de Muradiye OSB olduğunu dile getiren Kıvırcık, “Bölgemizin yer aldığı alan 2000’li yıllarda belediye tarafından sanayi bölgesi olarak imara açıldı. Fakat organize bölge olmadığı için zamanla çarpık yapılaşmalar, ruhsatsız işletmeler, yetersiz altyapı gibi nedenlerle Manisa’nın kanayan bir yarasına dönüştü. 2017’de Islah OSB Yasası çıktı, bizim bölgemiz de 2018’de bu konudaki başvurusunu yaptı, 2020’de tüzel kişiliğe kavuştu. Ben de o dönemde bölgenin 14 kişilik müteşebbis heyetinde sanayicileri temsil eden iki kişiden biriydim” diye konuştu.

Başta atık su tesisi olmak üzere bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak gerektiğini ifade eden Kıvırcık, “Genişleme bölgesini gündeme aldık ama sınırlarımızda böyle bir alan yoktu. O sırada bölgemize 6 kilometre mesafedeki Uzunburun mevkiinde Hazine’ye ait taşlık kayalık bir alan vardı. Uzunburun sayesinde Türkiye’de ilk kez bir ıslah OSB genişleme alanı yapmış oldu. Manisa bölgesinde metrekare fiyatları 12-13 bin TL iken, biz 4 bin TL fiyatla ön tahsise çıktık. 2 ay içinde 200 dönüm kadar alanda, 30 parselin ön tahsisini yaptık. Sanayici bize güvendi. Şimdiye kadar hem mevcut OSB, hem de genişleme alanı için 2.5 milyar TL yatırım yaptık. Kendi oluşturduğumuz gelir modelleri sayesinde de kamulaştırma bedelleri dışında hiç kredi kullanmadık” dedi.

Muradiye OSB’nin gelecek vizyonu

Muradiye OSB’nin kurulduğunda 3 milyon m2 alana sahip olduğunu hatırlatan Kıvırcık, “Uzunburun Yerleşkesi ile şu an 6 milyon m2’ye ulaştık. Onaylanmış bin dönümlük bir genişleme alanımız daha var. Potansiyel genişleme sahalarıyla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyon m2’ye yaklaşacağız. Uzunburun Yerleşkesi’nde şimdiye kadar yatırımcıya 400 bin m2’ye yakın alan tahsis ettik. 2026 sonunda ilk fabrikanın temelini atmasını planlıyoruz. Mevcut OSB’mizde başlangıçta 125 olan katılımcı sayımız şu an 175’e çıktı ve doluluk oranımız yüzde 99’u buldu. Uzunburun’un birinci etabının yüzde 85’inin ön tahsisi yapıldı. Halihazırda bölgemizde 9 bin kişi istihdam ediliyor ve buradan 1 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiriliyor. Uzunburun Yerleşkesi’nin faaliyete geçmesi ile bu rakamlar hızlı bir şekilde yükselecek” diye konuştu.