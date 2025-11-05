Manisa’ya 35 bin metreküplük gölet: Üreticiye sulama, ormana yangın güvencesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında Gördes ilçesine bağlı Malaz Mahallesi’nde 35 bin metreküp su tutma kapasiteli tarımsal sulama göletini tamamlayarak hizmete sundu. Proje, sadece tarımsal üretimi desteklemekle kalmayıp, kış aylarında yağan yağmur ve kar sularını hasat ederek su kıtlığının yaşandığı dönemlerde üreticilere can suyu olacak. Ayrıca, besi ve yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılayacak ve orman yangınlarında müdahale kapasitesini artıracak.

"Gölet sayesinde sulu tarıma geçeceğiz"

Malaz Mahalle Muhtarı Kadir Doğruyol, göletin mahalle ekonomisi için büyük bir kazanç olduğunu vurgulayarak, "Biz salatalık ve kiraz üretimi yapıyoruz. Bu ürünlerin sulamasız yetişmesi mümkün değil. Bu gölet sayesinde sulu tarıma geçeceğiz. Ekonomimize çok büyük katkı sağlayacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Göletlerimiz, yangın helikopterlerinin de su alabileceği önemli kaynaklar oluşturuyor"

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan proje, tamamen Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirildi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Jeoloji Yüksek Mühendisi Bozkurt İbrim, göletin herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duymadan kış yağışlarıyla dolacağını belirterek, "Gölet, tarımsal sulama için inşa edildi ancak aynı zamanda besi ve yaban hayvanlarının da su ihtiyacını karşılayacak. Gördes ve Salihli’de geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangınlar, bu tür göletlerin önemini bir kez daha gösterdi. Göletlerimiz, yangın helikopterlerinin de su alabileceği önemli kaynaklar oluşturuyor" dedi.

"Hem üretim yapacağız hem de geleceğe güvenle bakacağız"

Mahalle sakini Mehmet Aracı da göletin uzun yıllardır beklenen bir yatırım olduğunu ifade ederek, "Suyumuz olmasa biz açız. Bu gölet bizim 20-30 senemizi kurtardı. Artık 7/24 su elimizin altında olacak. Büyükşehir Belediyesi’ne hakkını ödeyemeyiz, Allah razı olsun" şeklinde konuşurken, muhtar azalarından Hasan Yıldırım ise projeye katkı sunanlara teşekkür ederek, "Sulama yapamıyorduk, mahsul kaldıramıyorduk. Şimdi hem üretim yapacağız hem de geleceğe güvenle bakacağız. Besim Başkanımıza bize verdiği destek için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.