Mansur Yavaş: OSB’lere desteğimiz sürüyor, OSTİM ülkemizin gururu

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen OSTİM Organize Sanayi Bölgesi İstişare Toplantısına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, OSB’lere desteklerinin sürdüğünü belirtirken, OSTİM’in Türkiye’nin ve Ankara’nın gururu olduğunu söyledi.

Tüm OSB’lerle işbirliği protokolü imzaladıklarını kaydeden Yavaş, “Bizden talep edilen ne varsa destek veriyoruz. İş birliği içerisinde çalışıyoruz. Kariyer merkezimiz var. 300 bine yakın özgeçmiş var. Bunlar sanayicilerin erişimine açık. İstediğiniz personeli davet edebiliyorsunuz.” dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin güzel bir örnek olduğunun altını çizen Yavaş, “OSTİM’li iş insanları üreten insanlar, hem bireysel olarak hem kurumsal olarak gerçekten Ankara’mızın ve ülkemizin gururu. Onlara destek olmakta bizim boynumuzun borcu” diye konuştu.

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, kısmen yerel yönetim hizmeti sunduklarını belirtirken, üreterek, istihdam ve ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını bildirdi.

Ankara’nın sanayileşme sürecinin OSTİM’in kurulmasıyla başladığını söyleyen Aydın, “Aselsan, TUSAŞ, FNSS gibi kurumlarından Ankara’da konumlanması sebebiyle Ankara’da ciddi bir nitelikli sanayi ekosistemi oluşmuş. Türkiye’nin ihtiyacı olan çok nitelikli ürünler bölgemizde üretiliyor” dedi.

Orhan Aydın, gerek Yenimahalle Belediyesi gerekse Ankara Büyükşehir Belediyesinin taleplerini büyük ölçüde karşıladığını vurguladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara’daki OSB’lerin büyük çoğunluğunun OSTİM’den doğduğunu bunun da Ankara’ya bir kazanç olduğunu vurguladı. Yaşar, OSTİM’in daha çok üretmesi ve istihdam sağlayarak Ankara’ya daha fazla katkı sağlaması için çaba sarf ettikleri mesajını verdi.

Toplantıya Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve çok sayıda iş insanı katıldı.