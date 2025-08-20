  1. Ekonomim
  Manyas'ta ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı!
Manyas'ta ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı!

Balıkesir’in Manyas ilçesinde ayçiçeği hasadına başlanırken, yaz boyunca yaşanan yetersiz yağışlar nedeniyle verimin düşük kaldığı ifade edildi.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, ilçe genelinde 20 bin dekarın üzerinde ayçiçeği ekimi yapıldığını belirterek, dekara verimin 170 ile 190 kilogram arasında değiştiğini ifade etti. Kalpakçı, "Kooperatifimize 310 ortağımız rekolte beyannamesi verdi. Bu beyanlara göre yaklaşık 3 bin ton ayçiçeğinin kooperatifimize teslim edileceği öngörülüyor. Tüccara yapılan satışlarla birlikte toplamda 3 bin 200 ton civarında ürün elde edilmesi bekleniyor" dedi.

Kuraklık ayçiçeği verimini ve yağ oranını düşürdü

Kalpakçı ayrıca, kuraklık nedeniyle ayçiçeği tablalarında tanelerin zayıf kaldığını ve yağ oranının düşük çıktığını vurguladı. Yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiçeği için avans fiyatının 28 Türk Lirası olarak açıklandığını hatırlatarak, yağ oranına göre fiyatın değişiklik gösterebileceğini kaydetti.

Kooperatifin alımlarına Manyas ilçe merkezinde başlandığını aktaran Kalpakçı, kırsal Akçaova Mahallesi’nde ise alımların önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.

