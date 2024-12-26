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MAPEG, Wali Petrol’e 2 ilde petrol arama ruhsatı verdi

Wali Petrol Limited Şirketi'ne 2 ilde 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Ayrıca Diyarbakır'da da iki alana TPAO yararına kamulaştırma kararı alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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MAPEG, Wali Petrol’e 2 ilde petrol arama ruhsatı verdi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Wali Petrol Limited Şirketi'ne petrol arama ruhsatı verdi.

İki şehirde petrol aranacak

MAPEG'in petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Erzincan ve Erzurum illerini kapsayan sahalarda petrol aranacak. 

5 yıl süre verildi

Buna göre, Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzurum ve Erzincan il sınırları içerisinde yer alan 14 bin 836 ve 14 bin 837 hektar yüz ölçümüne sahip sahalar için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

TPAO yararına petrol arama için kamulaştırma kararı

MAPEG, Diyarbakır'ın Sur ve Ergani ilçelerinde petrol arama faaliyetleri kapsamında iki farklı alan için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yararına kamulaştırma kararı aldı.

Kayapınar Hazro-4 kuyusu için ARİ/TPO/K/4857 petrol işletme ruhsatı kapsamında Diyarbakır'ın Sur ilçesi Konakcı köyünde 17 bin 632,06 metrekarelik bir alanın, Dereboyu-1 kuyusu için ise AR/TPO/K/L43-c1,c2 pafta numaralı arama ruhsatı kapsamında Ergani ilçesi Dereboyu Mahallesi’nde toplam 20 bin 616,6 metrekarelik bir alanın kamulaştırılmasına karar verildi.

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