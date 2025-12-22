MAPESAD Başkanı Koçak: Bankalar faizi artırırken hızlı, indirirken yavaş

Cem Ali Çinkılıç

Türkiye’de sanayi üretiminin hemen her alanında kullanılan madeni yağ sektörü, artan maliyetler, yüksek kredi faizleri ve küresel ekonomik durgunlukla birlikte zorlu bir dönemden geçiyor. Buna karşın coğrafi konumu, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeliyle stratejik bir sektör olma özelliğini koruyan madeni yağ sanayisi, 2026 yılına daha temkinli ama umutlu bakıyor. Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Koçak, sektörde yaşanan son gelişmeleri Nasıl Bir Ekonomi’ye değerlendirdi.

Koçak, özellikle son dönemde enflasyonla birlikte bankaların uyguladığı kredi faizlerinin finansmana erişimi zorlaştırdığını belirterek, “Bankaların uygulamış olduğu kredi faizlerinin yüksekliği nedeniyle sektör zor bir yıl yaşadı. Maliyetler ve giderler artarken aynı zamanda banka kredi faizlerinin yüksek olması firmaların yatırım planlarını ertelemesine neden oldu. Piyasadaki durgunluk ve yoğun rekabet de kârlılık oranlarını aşağı çekti. Giderler arttı, finansman maliyetleri yükseldi ve şirketler bu yılı neredeyse başa baş kapattı” değerlendirmesinde bulundu.

“Faiz indirimi beklentisi bankalarda karşılık bulmalı”

Merkez Bankası’nın son dönemde faiz indirimlerine başlamasının sektöre umut verdiğini ifade eden Koçak, bu sürecin bankalar tarafından yeterince hızlı yansıtılmadığını vurguladı. Koçak, “Bazı bankalar faizleri artırırken kredi faizlerine çok hızlı davranıyor ancak faiz düşüşlerinde aynı hız ve refleksi göremiyoruz. Merkez Bankası faiz indirimi yapıyor ama bankaların bunu kredi faizlerine yansıtması aylar alıyor. Bu hakkaniyetli değil. Firmaların rahatlaması için bankaların kredi faizlerini bir an önce güncellemesi gerekiyor” diye konuştu.

Koçak, kredi kullanımında uygulanan komisyonlar ve ek ürün satışlarının da firmalar üzerinde ilave yük oluşturduğunu belirterek, “Faiz düşüyor gibi görünüyor ama yan kalemlerle maliyet yeniden artıyor. Bu durum firmaların kredi mecburiyetlerinin suistimal edilmesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

İhracatta coğrafi avantaj

Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 70’e yakın ülkeye ulaşabilme avantajının ihracatta önemli bir güç olduğunu belirten Koçak, 2026 yılında ihracat artışı beklediklerini söyledi. Irak, Cezayir ve Azerbaycan gibi ülkelerin madeni yağ ihracatında öne çıktığını kaydeden Koçak, bazı ülkelerin yerli üreticilerini korumak amacıyla ek vergiler ve kurallar getirdiğini, bunun Türk üreticileri için engel oluşturduğunu dile getirdi.

“Yerli üretim güçlü”

Türkiye’de madeni yağ ihtiyacının yüzde 95-98’inin yerli üretimle karşılanabildiğini vurgulayan Koçak, “Türkiye’de üretemeyeceğimiz bir madeni yağ yok. Firmalarımız AR-GE, tesis ve ürün kalitesi açısından birçok Avrupa ülkesinin ilerisinde. Ancak kapasite kullanım oranları yüzde 50-60 seviyesinde. Vardiya ve mesai sistemleriyle bu kapasite çok daha yukarı taşınabilir” diye konuştu.

Sektörde lisanslı üreticilerin; EPDK izinleri, teminat mektupları, TSA ve katılım payları gibi ciddi maliyetlerle karşılaştığına dikkat çeken Koçak, buna karşın kayıt dışı ve ithal ürünlerin aynı yükümlülüklere tabi olmadığını ifade etti. Koçak, “Bazı ülkeler kendi üreticilerini korumak adına zorlaştırıcı şartlar getiriyor. Bu kurallar yavaş yavaş bizim önümüzde engel oluyor. Biz yurt dışına mal satarken çok küçük fiyatlarla pazarlık yapıyoruz ama Türkiye’ye ithal edilen ürünler bu maliyetlere katlanmıyor. Bu durum ithalatı artırıyor ve yerli üretici aleyhine haksız rekabet oluşturuyor” dedi.

Türkiye’de sanayinin, endüstrinin gelişmesi madeni yağ sektörünü pozitif etkilediğini kaydeden MAPESAD Başkanı Koçak, “Yan sanayi büyüdükçe, geliştikçe piyasalara yeni araçlar çıktıkça, iş makinelerinin sayısı arttıkça bunlar elbette sektörün gelişmesine olumlu yansıyacaktır. En çok mal sattığımız sektörler endüstriyel yağlar ve otomotiv yağları. Savunma sanayiye verilen yağ toplam yağ içerisindeki payı yüzde 5 civarında. Bu oran önümüzdeki dönemde daha yukarıya çıkacaktır.

Çevre dostu yağlar ve yeşil dönüşüm

Sektörün geleceğinde çevreye duyarlı yağların önemli yer tutacağını belirten Koçak, gıda ve tarım sektöründe kullanılan makineler için çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünlerin öne çıktığını söyledi. Çevre Bakanlığı ile yürütülen pilot projeler kapsamında bu ürünlerin ambalajlarında özel etiketleme yapılacağını belirten Koçak, bunun ihracata da katkı sağlayacağını ifade etti.

Elektrikli araçlar ve sektörün dengesi

Elektrikli araçların madeni yağ kullanımını azaltacağına dikkat çeken Koçak, buna rağmen tarım, sanayi ve endüstrideki artan ihtiyacın sektörü dengeleyeceğini dikkat çekti. Koçak, “Elektrikli araçlar büyüyor ama tarımın, sanayinin ve endüstrinin ihtiyacı da artıyor. Madeni yağ sektörü çok geniş bir alana hitap ediyor. En çok mal sattığımız sektörler, endüstriyel yağlar ve otomotiv yağları. Savunma sanayiye verilen yağın toplam yağ içerisindeki payı yüzde 5 civarında. Bu oran önümüzdeki dönemde daha yukarıya çıkacaktır.” dedi.

2026 için temkinli iyimserlik

İşçilik, enerji ve finansman maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını vurgulayan Koçak, firmaların 2026’nın ortasına kadar çok dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. Koçak, “Kârlılık düştü. Giderler arttı. Gelirle gider ucu ucuna dengeleniyor. Ancak faizlerin düşmesiyle 2026’nın ikinci yarısından sonra daha rahat bir ortam öngörüyoruz. Bankaların faiz indirimlerini hızlı yansıtması halinde sektörün önü açılır” değerlendirmesinde bulundu.

Koçak, Türkiye’nin dış politikadaki ilişkilerinin, Orta Doğu, Afrika ve Amerika pazarlarının madeni yağ sektörü için büyük fırsatlar barındırdığını sözlerine ekledi.