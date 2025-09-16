  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ağustosta 75 bin yolcuya hizmet verdi
Takip Et

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ağustosta 75 bin yolcuya hizmet verdi

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 75 bin 53 yolcuya hizmet verdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ağustosta 75 bin yolcuya hizmet verdi
Takip Et

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 75 bin 53 oldu.

Geçen ay, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 450 olarak kayıtlara geçti.

Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği de ağustos ayında toplam 758 ton oldu.

Bu yılın ilk 8 aylık döneminde ise yolcu trafiği 540 bin 378, uçak trafiği 3 bin 310, yük trafiği ise 5 bin 155 ton olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul ettiGündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul ettiGündem
Ekonomi
KESK'ten yarı zamanlı çalışma yönetmeliğine dava
KESK'ten yarı zamanlı çalışma yönetmeliğine dava
Türkiye Varlık Fonu'ndan Vakıfbank hamlesi: Hisse satışı için süreci başlattı
Türkiye Varlık Fonu'ndan Vakıfbank hamlesi
Xiaomi'den Apple hamlesi: Yeni modelin ismini değiştirdi
Xiaomi'den Apple hamlesi: Yeni modelin ismini değiştirdi
Borsa İstanbul'dan 4 hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan 4 hisseye kredili işlem yasağı
Motorlu araçlar ve römorklarına ilişkin düzenleme! AB standartları ile uyumlu olacak
Motorlu araçlar ve römorklarına ilişkin düzenleme! AB standartları ile uyumlu olacak
Kuraklık hasadı tehdit ediyor! Ayçiçek yağı fiyatları yükseldi
Kuraklık hasadı tehdit ediyor! Ayçiçek yağı fiyatları yükseldi