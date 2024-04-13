Mardin’de ekmeğe zam
Mardin’de ekmeğe yüzde 33 zam yapıldı, böylece Mardin merkez ve ilçelerinde 6 TL’den satılan 200 gram ekmek 8 TL’ye, 12 TL’den satılan 400 gram pide ekmek ise 16 TL’ye yükseldi.
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Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından ekmeğe zam yapılması kararlaştırıldı.
Alınan kararla ekmeğe yüzde 33 zam geldi. Mardin merkez ve ilçelerinde 6 TL’den satılan 200 gram ekmek 8 TL’ye 12 TL’den satılan 400 gram pide ekmek 16 TL’ye yükseldi. Ekmeğin kilosu 40 TL olurken, bir kilo peksimet 47,50 TL oldu.
Lahmacun ve sembusek hamuru ise adet başı 3 TL’den 4 TL’ye yükselirken, 100 gram simit ve poğaça 7 buçuk TL’den 10 TL’ye yükseldi.