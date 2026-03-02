Mardin’de film platosu kurulacak Samsun’da uçak bombası üretilecek

CANAN SAKARYA / ANKARA

Yerel potansiyeli harekete geçirerek katma değerli üretimi, nitelikli istihdamı ve bölgesel kalkınmayı güçlendirmeyi hedefleyen Program kapsamında 81 ilde 324 yatırım konusu belirlendi. Program kapsamında vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi desteği ve nakdi finansman imkanı sağlanıyor.

Başvuruları bugün başlayacak 15 Mayıs’a kadar sürecek olan program kapsamında daha önce teşvik belgesine bağlanmış veya başka bir kamusal destek programı kapsamında desteklenmekte olan yatırımlar için başvuru yapılamayacak. Bir yatırımcı, tek başına veya ortak olarak toplamda en fazla 5 farklı başvuru yapabilecek. Program, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Desteklenecek yatırım alanları arasında entegre et-süt tesisleri, otomotiv ve yan sanayi, savunma sanayi, turizm yatırımları, tıbbi cihaz üretimi, makine, teknik tekstil yatırımları öne çıkıyor.

İl bazlı öncelikli yatırım alanları

İl bazlı öncelikli yatırım alanlarına iller itibariyle bakıldığında, Mardin’de moda tasarım, film, dizi çekim platoları, post-prodüksiyon, multidisipliner kültür etkinlik kompleksleri, fuar merkezleri, tasarım kampüsleri, zanaat ve dijital tasarım birleşimli merkezlere destek verilecek. Nevşehir’de dondurulmuş patates, patates unu, patates cipsi, prodüksiyon ve stüdyo altyapısı yatırımları, film dizi çekim platoları, post prodüksiyon animasyon oyun stüdyosu, kaya oyma veri merkezi desteklenecek.

Samsun’da, uçak bombası, akıllı mühimmat, ateşleme ve lazer sistemleri, tıbbi cihaz, motorlu taşıt aksam ve parçaları, Sakarya’da akıllı teknolojili ölçüm ve sayaç sistemleri, yüksek teknoloji endüstriyel gıda işleme makinelere, tarımsal ürünlerden veya atıklardan katma değerli ürün üretimi desteklenecek yatırım alanları olarak belirlendi. Sivas’ta, havacılık, raylı sistemler ve otomotiv endüstrileri için mekanik ve elektrik bağlantı elemanları, optik cam, filtre, mercek, Siirt’te ise entegre bal ve arı ürün tesislerine destek verilecek. Muğla’da ekolojik yaşam temelli yaşlı bakım ve sağlık merkezi, tekne ve yat sanayi öne çıkarken, Rize çay ve yan ürünlerinden katma değerli ürün, silah ve mühimmat üretim tesisi yatırımlarına destek verilecek. Osmaniye, çelik tabanlı katma değerli ürünler, sondaj boruları, otomotiv ve iş makinaları ve parçaları, Manisa’da akıllı tarım teknolojileri, entegre jeotermal sera tesisi, tarımsal atıklardan katma değerli ürün üretimi yapılacak.

Kahramanmaraş’ta altın rafinerisi planlanıyor

Ankara’da tiftik keçisi yetiştiriciliği, savunma ve havacılık metal komponentleri, Ardahan’da entegre kaz yetiştiriciliği, Bartın’da plastik, kauçuk ve kompozit tabanlı ürün üretimi, Çanakkale’de yeşil hidrojen ve türevleri üretimi desteklenecek. Gaziantep’de yüksek katma değerli teknik tekstil ürünleri ve fonksiyonel kumaş üretimi, Kahramanmaraş’ta altın rafinerisi, havacılık ve uzay sanayine yönelik ara nihai ürün üretimi, Konya’da askeri savaş araçları, silah ve parçaları üretimine destek verilecek.