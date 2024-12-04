Markalar ve AVM kavgası büyüyor! BMD Başkanı Öncel: 4-5 kat artış talepleriyle karşı karşıyayız

Markalar ve AVM’ler arasındaki kira tartışması büyüyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı'nın kiralarla ilgili "AVM yatırımcıları hayır kurumu değil, anahtarı teslim etmemiz bekleniyor” açıklamasına Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Sinan Öncel’den yanıt geldi.

“Enflasyonu düşürmek istiyoruz ama kira artışıyla bu mümkün değil”

Şapkacı'nın açıklamasına yanıt veren Öncel CNBC'ye konuştu. Sinan Öncel, şunları söyledi:

"Üsluplar ekonomi diline uygun olmayan üsluplar. Bunların hiçbiri doğru değil. Bizim perakende sektörünün gayrimenkul konusu sadece AVM'lerle sınırlı değil. AVM bunun yüzde 5'idir. Yüzde 95 kısmı bütün ticari gayrimenkullerle ilgili. Enflasyonu düşürmek istiyoruz ama kiraların roket hızıyla arttığı bir dönemde bunu yapabilmek mümkün değil. Vatandaşın alım gücünde ciddi daralma var. Geçen ayki enflasyon yüzde 48, kira artış oranı yüzde 62. AVM'lerde perakendeciler sabit kira ve ciro kirası ödüyorlar. Fiyat artışları rayiç fiyat olarak AVM'ye ödediğimiz rakamlar. Dünkü toplantıda ciro kira ödenmiyormuş gibi konuşulmuş. 4 kat-5 kat kira artış talepleriyle karşı karşıya kalıyoruz. deniyor ki rayiç böyle. AVM'de herkes 100 lira öderken bir dükkanı 500 liraya kiraya verebilirsiniz. Rayiç budur diye bundan sonra rayiç budur diye ortaya çıkmanız ciddi bir yaklaşım olmuyor. 'Anahtarı verelim' üslubu yanlış bir üslup. 5 kat artışla geliyor, ne yapıyorsunuz deyince sen ne verirsin diye geri dönülüyor. Perakende sektörünün bu konularda çok ciddi sıkıntısı var. Üyemiz yüzde 92'nin sıkıntısı var. Bu konularla ilgili devletin düzenleme yapmasından normal bir şey yok.

"Muhataplarımız ciddiye alınır noktada değil"

İki yıldır dolar bazında yüzde 30 daha fazla kira ödüyoruz. Dövizle kira kabusunu tekrar görmek istemiyoruz. Muhataplarımızın ciddiye alınır bir noktada olduklarını düşünmüyorum. 45 AVM'ye kesilen cezaya kimse itiraz etmedi, ben bunu duymak isterdim. Şeffaflık çok güzel bir şey. Yapılan harcamaların kiracılarla paylaşılması. Perakende sektörünün bu kadar zor anlarında biz de işbirliğinden AVM ekonomisinin büyümesinden yanayız. Perakende ile dost AVM'cileri bir kenara koymak istiyorum."

“Stopaj konusu tedirgin edici bir konu”

Öncel, e- ticarette stopaja yönelik şunları söyledi: "Stopaj konusu tedirgin edici bir konu. Rakamsal olarak çok yüksek, takibi çok zor. Markaları ve ticaret dünyasının yaşatılması için böyle bir verginin hayata geçmemesini rica ediyoruz. Görüşlerimizi ilgili bakanlıklara bildiriyoruz. Bütün sektörler bundan çok rahatsız. Yüzde 15 gibi bir rakam zaten e-ticaret dünyasında inanılmaz yüksek bir rakam. Fiyatları artıramaz zaten müşteri fiyata çok hassas. Firmaların zayıflamasına neden olur. Firmaya çok ciddi yük getirir."

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı ne demişti?

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından 15. kez düzenlenen "AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi" dün gerçekleşti. Zirvede, ticari gayrimenkul ve AVM yatırımcıları ile perakende sektörünün önde gelen isimleri bir araya geldi.

AYD Başkanı Nuri Şapkacı, son dönemde özellikle Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından dile getirilen fahiş kira artışları ve fesih hakkı konusundaki eleştirilerin sektöre zarar verdiğini belirtti.

2018 yılında dövizden TL’ye geçilmesiyle bazı AVM’lerin gelir kaybı yaşadığını ve bankalara devredildiğini hatırlatan Şapkacı, mevcut düzenlemelere göre kira artışlarının resmi oranlara bağlı olduğunu ifade etti. Ancak 5. yılın sonunda kira tespit davalarıyla rayiç bedelin belirlenebileceğini söyledi.

Şapkacı, kamuoyunda oluşturulan algının yanlış olduğunu vurgulayarak, “Kira artış oranı değil, AVM’nin dinamikleri içinde belirlenen rayiç kira bedeli önemlidir” dedi. Kira bedellerinin serbest piyasa koşullarına uygun şekilde değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.