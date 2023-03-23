Markaların yüzde 87'sinin cirosu deprem etkisiyle geriledi

Birleşmiş Markalar Derneği'nden (BMD) yapılan açıklamaya göre, BMD üyesi markaların yüzde 87'sinin Şubat cirosu Ocak ayına göre geriledi.

BMD'nin yaptığı ankete göre, depremler nedeniyle Şubat'ta markaların %94'ünün müşteri trafiği azalırken, adet satışlarında da düşüş oldu.

Depremlerin organize perakende sektörüne etkisinin büyük olduğunu söyleyen BMD Başkanı Sinan Öncel, BMD üyesi markaların afetten etkilenen bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 1,500 mağazasından yarısının hala kapalı olduğunu belirtti.

Öncel, " Deprem etkisiyle Şubat ayında ülke genelindeki mağazalarımızın müşteri sayısı, adet satışı ve cirolarında önemli düşüşler oldu. Ankete göre Ocak ayına oranlanla Şubat'ta üyelerimizin % 94'ünün müşteri sayısı azaldı. Aynı dönemde üyelerimizin %86'sının adet satışlarında, %87'sinin de cirolarında gerileme oldu. Ortalamada %20-25 civarındaki ciro kaybının Mart ayında kısmen toparlandığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, depremlerde BMD üyesi markaların çalışanlarından 143'ü hayatını kaybetti.