Market Endeksi 14 ay sonra ilk kez düştü

Tüketici Birliği Federasyonu, 2023 yılı Mayıs ayında ait Market Endeksi’ni açıkladı. Endekse ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz, 2021 yılının son çeyreğinden bu yana yürütülen Market Endeksi çalışmasının 5 farklı il, 9 farklı market, 350 farklı ürünün bulunduğu ve 47 ürün grubu üzerinde oluşturulduğunu söyledi. Ceviz, geçen yılın mart ayından bu yana market fiyatlarının ilk kez gerilediğine dikkat çekti.

Mayıs ayında market sepeti 1.753 liraya doldu

Endekse göre Mayıs 2023 döneminde market sepetindeki ürün fiyatları geriledi. Nisan 2023 döneminde 1.763,64 TL’ye dolan market sepetinin maliyeti, Mayıs 2023 döneminde, 10,59 liralık düşüşle 1.753,05 TL’ye geriledi.

Mayıs 2023 döneminde 350 ürüne ilişkin fiyat ortalamalarındaki değişim yüzde -0,56 olarak gerçekleştiğini beliren Ceviz, “Aylık bazda market ürünlerindeki fiyat gerilemesi bundan 14 ay önce, Mart 2022 döneminde gerçekleşmiş, o dönemde Market Endeksi aylık bazda yüzde 0,32 azalmıştı. Bu durum, gıda ürünlerinde KDV indiriminin yapıldığı Mart 2022 döneminden 14 ay sonra ilk kez Market Endeksinde gerilemeye işaret etmektedir.” dedi.

Yılbaşından bu yana aylık fiyat artışları şu şekilde gerçekleşmiştir: