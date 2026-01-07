Market enflasyonu 1 yılda ne oldu?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Geçmiş yıllar ait market fişleri çantalardan ya da ceplerden çıktığında adeta yabancı bir dilde yazılmış gibi anlaşılması zor oluyor.

2020’de pandemiyle hızlanan enflasyonda düşüş halen alım gücünü telafi edemezken, çok geriye gitmeden, yüzde 30,89 olarak açıklanan TÜİK 2025 enflasyonuna sadece market tarafından bakınca nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?

Kendi oluşturduğumuz market alışveriş listesinde, günlük sıradan temel gıda ihtiyaçları bulunuyor.

2025’in ilk haftasına ait market broşürlerinden yola çıkarak, güncel fiyatları karşılaştırdık. Broşürlerdeki indirimli fiyatları değil normal fiyatları alırken, bakalım 1 yıllık market enflasyonu ne durumda?

Her eve giren ürünler

Listede, çay, şeker, salça, şampuan, bulaşık deterjanı, tereyağı, peynir, süt, yoğurt, ayçiçek yağı, muz, portakal, patates, kuşbaşı et, tuvalet kâğıdı ve çamaşır suyu bulunuyor.

Broşürde görünen ürünleri, aynı marketteki güncel fiyatlarıyla karşılaştırınca fiyat artışlarının TÜİK'in açıkladığı enflasyona yakın seyrettiği görülüyor.

Market enflasyonunda süt ürünleri daha çok arttı

2025 Ocak ayındaki alışveriş 2.310,50 TL tutuyor.

Aynı ürünler, aynı markette 2026 Ocak ayının ilk haftasında 3.065,95 TL’ye alınabiliyor. Artış oranı yüzde 33 oluyor.

Enflasyon, Aralık 2025 için yüzde 30,89 açıklanmıştı.

Enflasyonun üzerinde artan ürünler olduğu gibi, fiyatı gerileyen tek ürün bulaşık deterjanı oluyor.

Diğer yandan da 2025’te 22 bin 104 TL olan asgari ücretle bu alışverişten 9,6 kez yapılabilirken, 2026’da 28 bin 75 TL olan asgari ücretle 9,2 kez yapılabiliyor.

İşte 1 yılda değişen fiyatlar: