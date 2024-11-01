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Market raflarında peynir aldatmacası yasaklandı! ‘Tost peyniri’ ibaresi tarih oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı zincir marketlerde satışa sunulan 'tost peyniri' ibareleri ürünlere yönelik kısıtlamada düğmeye bastı. 'Kaşar peyniri' izlenimi yaratması nedeniyle Bakanlık, marketlerde satışa sunulan 'tost peyniri' ibaresine sınırlama getirdi.

Haber Merkezi
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Market raflarında peynir aldatmacası yasaklandı! ‘Tost peyniri’ ibaresi tarih oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, peynirde taklit ve tağşişin önüne geçmek için peynirin market raflarında kullanılan ibarelerine yönelik yeni bir adım attı.

Marketlerde satışa sunulan peynirlere yeni tedbirler alındı. Bakanlık ürünlerde yapılan kullanıcıyı aldatmaya yönelik hilelerden sayılan peynir tanımlarını incelemeye almıştı.

Bakanlık 'Tost peyniri' ibaresi için düğmeye bastı

Satılan ürünlerin kimyasal yapısını bozan hilelerin yanı sıra, ambalaj ya da isim yolu ile kullanıcıyı aldatmaya yönelik ibareler bulunduran paketleri de denetim altına alan Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda hazırladığı taslak çalışmanın ardından zincir marketlerde satışa sunulan 'tost peyniri' ibareleri ürünlere yönelik kısıtlamada düğmeye bastı.

Kaşar peyniri izlenimi yaratması nedeniyle yasaklandı

Söz konusu ürünlerin, çok daha az süt oranı ile hazırlanıyor olmasına karşın, ambalajlarda yer alan ifadeler ve görseller aracılığıyla 'kaşar peyniri' izlenimi yaratması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere bir dizi yeni talimatın gönderilmesine neden oldu.

Sözcü'nün haberine göre, üretici firmalara yeni dönemde uyması gereken kuralları ileten Bakanlık, 'eritme peynir' olarak satışa sunulan ürünlerde 'tost peyniri' ifadesinin yer almasını yasakladı. Bu ürünler market raflarında yer almaya devam edecek olsa da, ambalajlarında ürünün yapısına ilişkin net ifadeler kullanılmak zorunda olacak. Değişikliğe uymayan ürünlerin ise marketlerde satışı yasaklanacak.

Hayvan görseli kullanımına yasak getirilecek

Öte yandan, tek bir hayvan türüne ait sütün kullanılmadığı ve farklı türdeki sütlerin karıştırıldığı ürünlerde ise hayvan görseli kullanımına yasak getirilecek.

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