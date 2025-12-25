Market zincirlerinde pazar tatili gündemde: Perakendeciler onay bekliyor

Türkiye Perakende Federasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile birlikte “Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum” başlığıyla bir çalıştay düzenledi. Kamu kurumları, akademisyenler, medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılım sağladığı etkinlikte perakende sektörünün çalışma koşulları ve sosyal etkileri ele alındı.

Çalıştayda konuşan TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, perakende sektörü açısından önemli bir döneme girildiğini belirterek, sektör temsilcilerinin büyük çoğunluğunun Avrupa’daki uygulamalara benzer şekilde pazar günleri zincir marketlerin kapalı olması yönünde ortak görüşe ulaştığını ifade etti.

Pazar günü tatilinin hem aile yapısını güçlendireceğini hem de daha sağlıklı ve nitelikli bir istihdam ortamı yaratacağını vurgulayan Düzgün, bu düzenlemenin çalışanların sosyal yaşamını korumak adına büyük önem taşıdığını dile getirdi.

"Nihai adımın atılmasını bekliyoruz"

"Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir."

Programa katılan ATO Başkanı Gürsel Baran ise özellikle zincir marketlerdeki çalışma düzeni ve pazar mesailerinin, çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenme ve birlikte vakit geçirme olanağını ortadan kaldırdığını belirtti.

Baran, geniş bir ekosistemde faaliyet gösteren perakende sektörünün stratejik olduğuna dikkati çekerek, "Çalışanların ailesiyle vakit geçirebildiği, sosyal hayatın korunabildiği bir çalışma düzeni, uzun vadede hem verimliliği artıracak hem de aileyi, toplumu ve ekonomiyi daha sağlam temeller üzerine oturtacaktır. Bu konunun çok boyutlu olduğunu unutmamak gerekir, sektörün rekabet gücü, ekonomik dengeler, tüketici beklentileri ve işletmelerin sürdürülebilirliği birlikte ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de düzenlemenin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzuru artıracağını kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise mevcut durumda kendilerine bir talep gelmediğini ancak düzenlemenin hayata geçmesinin imkan dahilinde olduğunu söylemişti.

Bakan Bolat, konuya ilişkin paylaşımında şunları aktarmıştı:

“Perakende işletmelerin çalışma saatleri, üst meslek kuruluşlarının (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir.

Mevcut durum itibarıyla bakanlığımıza, üst meslek kuruluşlarınca oluşturulan müşterek bir teklif ulaşmadı. Bununla birlikte, perakende işletmelerin çalışma saatlerinin il düzeyinde vali tarafından belirlenebilmesi de imkân dâhilindedir.”