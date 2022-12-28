Marketler her poşetten 13.5 kuruş zarar edecek

ANKARA(EKONOMİ) - Çevre Kanunu uyarınca tahsil edilen geri kazanım katılım payları 2023 yılı için yeniden belirlendi. Bu düzenleme ile geçmiş yıllardan farklı olarak ilginç bir durum yaşanacak. Bu kapsamda en çok tartışma konusu olan poşette farklı bir uygulamaya gidilecek.

Poşet için geri kazanım katılım payı 25 kuruştan 38.5 kuruşa yükseltildi. Ancak müşteriler poşet için 25 kuruş ödemeye devam edecek. Bir anlamda marketler 38.5 liraya aldıkları poşeti 25 kuruşa satmış olacaklar.

Karar ile binek araç lastiklerinin payı 6 lira, iş makinesi lastiği 32 lira, lityum içeren araç bataryası kg başına 46 lira olarak belirlendi.