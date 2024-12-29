Marketlerde fahiş fiyat denetimi: 3 günde 10 milyon lira ceza kesildi

2025 yılı için asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından, marketlerde aynı gün fiyat değişiklikleri yaşanmaya başladı.

Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın yaptığı "etiket" uyarılarına rağmen, kurallara uymayan işletmelere yönelik denetimlerde ağır yaptırımlar uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, asgari ücret artışının vatandaşların bütçesini olumsuz etkilememesi ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi için 81 ilde fahiş fiyat ve etiket denetimlerinin sürdüğünü duyurdu.

25 Aralık itibarıyla yapılan denetimlerde, 4 bin 378 markette incelenen ürünlerden 5 bin 125'inde ihlal tespit edildiği belirtilerek, bu işletmelere toplam 10 milyon 19 bin 801 TL idari para cezası kesildiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

25.12.2024 tarihinden itibarıyla 3 günlük denetimler boyunca en çok market denetimi gerçekleştirilen ilimiz 605 market ile İstanbul olurken, ikinci sırada 325 market ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 322 market denetimi ile Ankara ilimiz yer almıştır.

En çok ürün denetlenen ilimiz 100.600 ile Ankara Olurken, En çok cezai işlem uygulanan ilimiz ise 4.670.600 TL ile İstanbul Olmuştur Denetlenen ürün bakımından il üç sırayı ise Ankara 100.600 ilk sırada yer alırken, 75.125 ürün ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 54.881 ürün denetimi İstanbul ilimiz yer almıştır.

En fazla cezai işlem uygulanan il İstanbul

Denetimlerin neticesinde, ihlal tespit edilen ürünlere uygulanan cezai işlemler göz önünde tutularak en çok cezai işlemin uygulandığı ilimiz 4.670.600 TL ile İstanbul olurken, ikinci sırada 3.029.400 TL ile Ankara, üçüncü sırada ise 211.200 TL ile Bursa ilimiz yer almaktadır.

Öte yandan, denetimler kapsamında 2.668 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlemler başlatılmış, bu firmalardan şüpheli işlemlere ilişkin savunma ve geçmişe yönelik 3 aylık faturalar talep edilmiştir.

2025 yılı içerisinde 1.439.300'e kadar ceza uygulanabilecek

Yapılacak incelemeler sonucunda, hakkında fahiş fiyat artışı yaptığına yönelik yeterli somut veriler tespit edilen firmalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilecek olup, söz konusu Kurul tarafından bu firmalara 2024 yılı için 100.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar, 2025 yılı için de 143.930 TL'den 1.439.300 TL'ye kadar ceza uygulanabilecektir.

Hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle idari işlem başlatılan marketlerin 603 tanesi İstanbul ilimizde, 322 tanesi Ankara ilimizde ve 99 tanesi de İzmir ilimizde bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruyarak, İşletmelerin haksız fiyat artışları ve haksız fiiller uygulayarak haksız kazanç sağlanmasının engellemesi amacıyla merkez ve taşra teşkilatı olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.