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Marketlerin ürün fiyatlarının karşılaştırıldığı site ziyaretçi rekoru kırdı

Marketlerdeki ürün fiyatlarının karşılaştırılabildiği siteyi rekor ziyaretçi çekti. Bir haftada indirim kıyaslaması için 1,8 milyon kişi siteyi ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi
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Marketlerin ürün fiyatlarının karşılaştırıldığı site ziyaretçi rekoru kırdı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları "marketfiyati.org.tr" internet sitesini bir haftada 1 milyon 760 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

50 bine yakın ürünün fiyat bilgisi yer alıyor

Kacır, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları internet sitesinin büyük ilgi gördüğünü belirten Kacır, "http://marketfiyati.org.tr bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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