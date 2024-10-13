Markette sebzeleri pahalı bulan vatandaşlar soluğu tarlalarda aldı

Yüksek enflasyon ve aşırı fiyat artışları, vatandaşları bezdirdi. Van’ın Erciş ilçesinde çiftçilik yapan Yılmaz Baştaş, tarlasında yetiştirdiği ürünleri market ya da manav yerine doğrudan tüketicilere satmaya karar verdi.

"Tarladan satış yapmayı denedik başarılı olduk"

Antalya’dan getirip iki yıldır Erciş’te ektiği kuantum domates başta olmak üzere tarlasında; biber, salatalık ve çeşitli sebze-meyve üreten Baştaş, “Domates, biber, karnabahar, karalahana, kornişon salatalık gibi ürünler ektik. Halkın pahalı ürünler tüketmesi üzerine arkadaşlarımızla aldığımız kararla doğrudan tarladan satış yapmayı denedik ve başarılı olduk. Halkın yoğun ilgisi ve beğenisi bizi memnun etti. Böyle bir hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Diğer çiftçilere de örnek olmasını umarak bu kampanyayı başlattık. Hem taze, hem hesaplı, hem de kaliteli ürünler sunuyoruz. Hem biz kazanalım hem de vatandaş kazansın. Ayrıca tarla sahibi Bilal Bey’e ve tarım mühendisimiz Vedat Bey’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Ürünleri yarı fiyatına alabiliyorum"

Tarladan direk ürün alan Harun Özcan isimli vatandaş ise “Tarlayla çarşı arasında ciddi fiyat farkı var. Ürünleri neredeyse yarı fiyatına alabiliyorum. Hem daha kaliteli hem de daha uygun fiyatlı. Yetiştirilen sebzeler oldukça lezzetli, eski tatları hatırlatıyor. Herkesi tarladan alışveriş yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.