Marmara bu sene sarsıntılarla öne çıktı: Depremler konut fiyatlarını nasıl etkiledi?

Türkiye dün gece bir kez daha deprem gerçeğiyle sarsıldı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin birçok ilinde ve ayrıca Manisa, İzmir, Kütahya gibi çevre şehirlerde de hissedildi.

Son dönem verileri, 2025 yılı içinde yaşanan 5,0 ve üzeri depremlerin büyük ölçüde Kuzeybatı Anadolu ve Marmara kuşağında yoğunlaştığını gösteriyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Türkiye’de yıl boyunca kaydedilen bu güçlü sarsıntılar, fay hatlarının en aktif olduğu bölgelerdeki hareketliliğin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Gerçekleşen depremler şu şekilde;

-27 Ekim 2025/Balıkesir-Sındırgı: 6,1

-2 Ekim 2025/Tekirdağ-Marmara Ereğlisi: 5,3

-28 Eylül 2025/Kütahya-Simav: 5,3

-10 Ağustos 2025/Sındırgı-Balıkesir: 6,0

-3 Haziran 2025/Marmaris-Muğla: 5,8

-23 Nisan 2025/Silivri-İstanbul: 6,2

Deprem gerçeği kentsel dönüşümü gündeme taşıdı

Depremler, kentsel dönüşüm ve güvenli yapı zaruretini yeniden gündeme getirirken, nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı Marmara Bölgesi, aynı zamanda konut piyasasının da en hareketli olduğu bölgeler arasında ilk sırada yer alıyor. Marmara Bölgesindeki illerde 2025 yılının 3. Çeyrek sonu itibarıyla metrekare satış fiyatları ve bu yıl gerçekleşen fiyat artışları şöyle:

İstanbul

Metrekare fiyatı: 68 bin 763 TL

2025 fiyat artışı: %26,06

Bursa

Metrekare fiyatı: 34 bin 456 TL

2025 fiyat artışı: %24,35

Kocaeli

Metrekare fiyatı: 36 bin 384 TL

2025 fiyat artışı: %28,40

Sakarya

Metrekare fiyatı: 34 bin 594 TL

2025 fiyat artışı: %25,66