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Marmara Denizi denetimlerinde rekor ceza: 268 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında yürütülen denetimlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasına göre, denetimler sonucunda 2 bin 91 tesis ve 805 deniz aracına toplam 1 milyar 808 milyon 701 bin 429 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca çevre kirliliğine neden olan 268 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Haber Merkezi
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Marmara Denizi denetimlerinde rekor ceza: 268 işletmenin faaliyetleri durduruldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “müsilajla mücadele” kapsamında uygulanan Marmara Denizi Eylem Planı sonucu 272 bin 288 işletme ve deniz aracının denetlendiği ve bu denetimlerin sonucunda toplam 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandığı açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

7 ilde eş zamanlı denetim

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında 6 Haziran 2021’de uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.

Marmara Denizi ile Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde 2021 yılından bugüne kadar 38 bin 934 işletme ve 233 bin 354 deniz aracı denetlendi. 2 bin 91 tesis ve 805 deniz aracına toplam 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı. 268 işletme için ise faaliyet durdurma kararı alındı.

"11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi"

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, 2025 yılı ocak ayı içerisinde Marmara Denizi’ne kıyısı olan Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ illerinde atık su üreten 447 tesis denetlendi. Denetim kapsamında deşarjı olan 360 tesisten atık su numunesi alındı. Analiz sonuçlarına göre, bu numunelerden 62’sinin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu, 11 belediye ve işletmeden kaynaklanan atık suların ise arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi.”

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