  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Marmara Denizi'ni kirleten YASKİ'ye 4 milyon TL ceza kesildi
Takip Et

Marmara Denizi'ni kirleten YASKİ'ye 4 milyon TL ceza kesildi

Yalova'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Marmara Denizi'ne dökülen kirli su nedeniyle Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliğine (YASKİ) 4 milyon lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Marmara Denizi'ni kirleten YASKİ'ye 4 milyon TL ceza kesildi
Takip Et

Dereağzı Balıkçı Barınağı bölgesindeki kötü koku ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ekipler, kokunun Yalova, Çiftlikköy, Taşköprü, Termal ve Kadıköy belediyelerinin üyesi olduğu YASKİ'ye ait pompanın arızalanmasıyla denize deşarj edilen kirli suyun neden olduğunu tespit etti.

Ekipler, iki gün süren arıza nedeniyle YASKİ'ye 4 milyon lira para cezası kesti.

Arızalanan pompanın tamirat sonrasında düzeldiği bildirildi.

Bu arada Marmara Denizi'ne dökülen Selimandıra Deresi'ndeki kirliliğin artması üzerine artan şikayetler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Yapılan çalışmada, kirliliğin su seviyesinin düşmesiyle birlikte denize ulaşamayan derede biriken yosun ve benzeri maddelerin yüzeye çıkmasından kaynaklandığı belirlendi.

Bölgeye balık tutmak için gelen Gazanfer Özer, kirlilik oluşturan maddelerin endişe verici olduğunu belirterek, "Bu durumdan rahatsızız. Bölgenin temiz olması gerekir. Kirlilik nedeniyle bir tane bile balık tutamadım." diye konuştu.

Amatör balıkçılık yapan Sinan Bayhan ise bölgedeki kirliliğin son dönemde giderek arttığını bildirdi.

Marmara'da peş peşe depremler: Bursa 3.4 ile sallandıMarmara'da peş peşe depremler: Bursa 3.4 ile sallandıGündem
Akaryakıta çifte zam geliyor: İşte 13 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam geliyor: İşte 13 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Tatil sezonu yaklaşıyor: Yunan adalarına gitmenin maliyeti ne kadar? İşte detaylar...Tatil sezonu yaklaşıyor: Yunan adalarına gitmenin maliyeti ne kadar? İşte detaylar...Ekonomi
Türkiye beşik gibi... Ege Denizi ve İstanbul'un ardından Antalya da sallandıTürkiye beşik gibi... Ege Denizi ve İstanbul'un ardından Antalya da sallandıGündem

 

Ekonomi
Hazine iki tahvil ihalesinde 66,7 milyar lira borçlandı
Hazine iki tahvil ihalesinde 66,7 milyar lira borçlandı
Maliyeti hesapladı! Çiftçi buğday fiyatı beklentisini açıkladı
Maliyeti hesapladı! Çiftçi buğday fiyatı beklentisini açıkladı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ro-ro hatlarında taşınan araç sayısı 2024'te 706 bini geçti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ro-ro hatlarında taşınan araç sayısı 2024'te 706 bini geçti
BOTAŞ’tan tarihi adım! Bakan Bayraktar duyurdu: FSRU ilk kez yurt dışında görev alacak
BOTAŞ’tan tarihi adım! Bakan Bayraktar duyurdu: FSRU ilk kez yurt dışında görev alacak
Üreticiye zam: 2025 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu
SON DAKİKA...
Ticarette yeni dönem: Avrupa'ya Bursa damgası
Ticarette yeni dönem: Avrupa'ya Bursa damgası