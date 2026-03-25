Marmarabirlik duyurdu: Üreticiye son ödeme tarihi belli oldu

Birlik Yönetimi’nden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 ürün alım kampanyasında alınan ürün bedellerinin yüzde 50’si 15 günlük periyotlarda ortaklara peşin olarak ödendi. Ödemelerin kalan kısmının yarısını 13 Şubat’ta ödeyen Marmarabirlik, son dilim ödemesini ise 17 Nisan Cuma günü gerçekleştirecek.

Marmarabirlik üreticiye 3,44 milyar TL ödeme yaptı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Yıldız, son dilim ile birlikte üreticiye toplam 3 milyar 440 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yıldız, "Marmarabirlik olarak üreticimizi merkeze alan güçlü ve sürdürülebilir yapımızla bir alım kampanyasını daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Tüm zorluklara rağmen ortaklarımıza karşı sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticimizin emeğini koruyan, alın terinin karşılığını zamanında ve güvenle ödeyen bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz yeni projeler ve stratejik adımlarla Marmarabirlik’i daha da ileriye taşıyacak, ortaklarımızla birlikte daha güçlü, daha bereketli ve daha sürdürülebilir bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.