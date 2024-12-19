Marmarabirlik ortaklarına 359 milyon lira ödeme

Ortaklar dördüncü dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecek. Kampanyanın başladığı günden bugüne kadar 50 bin ton ürün alımı yapan Marmarabirlik, bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 1 milyar 241 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiş olacak.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi

2024/2025 ürün alım kampanyasının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üreticilerin sorunsuz bir şekilde ürünlerini kooperatiflerine teslim ettiklerini söyledi. Asa, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin yaşandığı bu zorlu yılda zeytin üreticisinin emeğinin ve alın terinin karşılığını alması için gayret gösterdiklerini belirtti. 2024/2025 yılı kampanyasında 66 bin ton ürün alımı gerçekleştirecek olan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Marmarabirlik 2010 yılından bugüne kadar hiç zarar etmedi. Bugüne kadar hep ortaklarımızın yanında olduk, her zaman onları destekledik. Marmarabirlik Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük makamı, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte bu zor yılı da sorunsuz bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Toplam 50 ton

Marmarabirlik’e bağlı 8 kooperatifte alım rakamları bugün itibarıyla Gemlik Kooperatifi’nde 4 bin 153 ton, Mudanya’da 12 bin 47 ton, Erdek’te 6 bin 25 ton, Orhangazi’de 4 bin 169 ton, İznik’te 12 bin 630 ton, Edincik’te 7 bin 365 ton, Mürefte’de 3 bin 146 ton, Marmara Adası’nda 190 bin olmak üzere toplam 50 bin tona ulaştı.