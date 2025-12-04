Marmarabirlik, üreticilere 622 milyon liralık ödeme yapacağını duyurdu

Birlik tarafından yapılan açıklamada, 2025/2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında bugüne kadar 3 milyar 100 milyon liralık ürün alımı gerçekleştirildiği ve ödemelerin sürdüğü duyuruldu.

Toplamda yaklaşık 32 bin ton ürünün alındığı kampanyada, ilk iki ödeme diliminde üreticilere 1 milyar 493 milyon lira ödeme yapıldığı belirtildi.

622 milyon liralık ödeme yapılacak

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ürün bedellerinin yarısının 15 günlük aralıklarla üreticilere ödendiğini hatırlatarak, 15-28 Kasım tarihlerinde teslim edilen ürünlere karşılık gelen alacakların yüzde 50’si için 622 milyon liralık ödemenin yapılacağını açıkladı.

Gerçekleştirilecek üçüncü dilim ödemeyle üreticilere toplam 1 milyar 493 milyon lira ödeme yapılacağını aktaran Yıldız, dördüncü dilim ödemesinin ise 19 Aralık'ta gerçekleşeceğini kaydetti.