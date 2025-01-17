Marmarabirlik yağlık ve sofralık zeytin alım fiyatlarını açıkladı

Marmarabirlik yağlık ve sofralık zeytinde taban fiyatları açıkladı. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nde (Marmarabirlik), 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası 24 Ocak 2025’te sona erecek.

Kampanyada 2024-2025 iş yılı avans ürün alım fiyatları sofralık zeytinde tavan fiyat 180 dane 125 lira, taban fiyat 380 dane için 47 lira, yağlık zeytin fiyatı da 45 lira olarak açıklanmıştı.

Marmarabirlik nihai ürün alım fiyatlarını belirledi

Marmarabirlik Yönetim Kurulu, Kooperatif Başkanları ve Yönetim Kurulları’nın katıldığı toplantıda nihai ürün alım fiyatları belirlendi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alımlarında avans tavan fiyatın 125 lira, avans taban fiyatın 47 lira şeklinde belirlenerek, alımların yapıldığını söyledi. Başkan Hidamet Asa, Marmarabirlik’in piyasa şartlarını gözlemlediğini belirterek, “Yaptığımız piyasa araştırması ve incelemeler neticesinde büyük bir fiyat farkı oluşmamıştır. Buna göre 180 dane için nihai tavan fiyat 139, 200 dane nihai fiyat 110 lira, 300 dane nihai fiyatı 61 lira, nihai 410 dane taban fiyat 48,30, yağlık zeytinde ise 47,25 lira olarak belirlendi. Zeytinyağı fiyatlarında yaşanan durgunluğa rağmen üretimde devamlılığın sağlanması için üreticimize destek olmaya çalıştık” dedi.

"Üreticilerin alacağının yüzde 75'i şubatta ödenmiş olacak"

Ürün alımlarının yüzde 50'sini on beş günlük periyotlarda peşin ödeyen Marmarabirlik’in, geri kalan ürün bedeli alacaklarının yarısının 21 Şubat 2025 tarihinde ödeneceğini söyleyen Hidamet Asa, “Bu durumda ortakların toplam alacağının yüzde 75'i ödenmiş olacak. Avans fiyat farkları Marmarabirlik’in imkanları elverdiği ölçüde ileri bir tarihte ödenecektir” şeklinde konuştu.

“Tüketici tarafının düşünülmesi gerekir”

Tarihi bir rekoltenin gerçekleştiği enflasyonist sistemden kaynaklı olumsuzluklara rağmen, Marmarabirlik’i ve üreticiyi zorlu şartlardan korumak üzere geçtiğimiz yıl fiyatlarının avans fiyat olarak belirlendiğini belirten Asa, “2022-2023 ve 2024 yıllarında toplamda üreticimize yüzde 301 oranında fiyat artışı ile destek verdik. Satış tarafında ise böyle bir kazancın olmadığını herkes çok iyi biliyor. Marmarabirlik’in görevi üreticiden ürünü almak ve en iyi şekilde değerlendirmektir. Bir de tüketici tarafının düşünülmesi gerekir. Tüketici tarafında yani satışlarda sıkıntı yaşanmaması son derece önemli” dedi.

“İri dane stoklarının Eylül ayı itibari ile tükenecek”

İri dane konusunda ihtiyaç olmasına rağmen istenilen miktarda alım yapamadıklarını belirten Başkan Asa, iri dane stoklarının Eylül ayı itibari ile tükeneceğini, gerekirse üretici havuzundan ürün alabileceklerini belirtti. Asa, “Üreticimizden ürün tesliminden sonra her şeyin sona erdiğinin düşünülmemesi gerekir. Ürün alınırken kooperatif maliyetleri, firesi, ambalajı, üretim giderleri, pazarlama ve sevkiyat giderleri de unutulmamalıdır” diye aktardı.