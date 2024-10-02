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Marmarabirlik'te kampanya döneminde 100 bin ton rekolte bekleniyor

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi toplamda 100 bin ton seviyesinde rekolte beyanı geleceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Marmarabirlik'te kampanya döneminde 100 bin ton rekolte bekleniyor
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaptığı yazılı açıklamada, şu ana kadar aldıkları rekolte beyanının rekor seviyede olduğunu söyledi.

Son yılların en yüksek zeytin rekoltesinin gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten Asa, şu bilgileri paylaştı:

"Kooperatiflerimizden gelen rakamlara baktığımızda, Marmarabirlik tarihinin en yüksek rekolte beyanına ulaşacağımız görülüyor. Geçtiğimiz yılda ortaklarımızdan toplam 44 bin 864 kilogram rekolte beyanı gelmişti. Bu yıl ise henüz 16 günde gelen rekolte beyanı 63 bin ton civarında. 2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi toplamda 100 bin ton seviyesinde rekolte beyanı geleceğini tahmin ediyoruz. Bu bir rekor. Ortaklarımızın ana taahhüt toplamı 130 bin tondur."

"Üreticimiz panik yapmasın"

Piyasada "Zeytin fiyatları düşecek, fiyatlar geri gelecek, zeytin almayın." gibi söylentilerin yayılmak istendiğini, bunun doğru olmadığını aktaran Asa, şunları kaydetti:

"Bu algıya karşı üreticilerimiz dikkatli olsun, Marmarabirlik'ten gelecek açıklamaları takip etsin. Üreticinin sigortası olan Marmarabirlik, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ortaklarının emeğini gözetip, koruyacaktır. Üreticimiz panik yapmasın. Yaklaşık 4 aydır ülke genelinde neredeyse tüm bayilerimizi ve o bölgede bulunan marketleri ziyaret ettik. Üreticimizden 1 kilo daha fazla ürün alabilmek için sahada gerekli çalışmaları yaptık, piyasanın nabzını tuttuk."

Marmarabirlik'te 16 Eylül'de başlayan rekolte beyan alımları, 16 Ekim'de sona erecek.

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