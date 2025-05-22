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Marmarabirlik'ten ortaklarına 190 milyon lira ödeme! Tarih açıklandı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına kooperatifçilik desteği adına sağlanan yüzde 5'lik fiyat farkları ve kalan tüm alacaklarını kapsayan 190 milyon lirayı 30 Mayıs'ta ödeyecek.

Haber Merkezi
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Marmarabirlik'ten ortaklarına 190 milyon lira ödeme! Tarih açıklandı
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Birlikten yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik'in yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2024-2025 ürün alım kampanyasına ait yüzde 5 oranındaki fiyat farkları ve kalan tüm alacakları kapsayan 190 milyon liralık ödemenin 30 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Birliğin menfaatlerine odaklandık

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yeni yönetim kurulu olarak, üretici ortakların ve birliğin menfaatlerine odaklandıklarını bildirdi.

"Yeni atılımlar planlıyoruz"

Merkezinde üretici ortakların ve ürünlerin bulunduğu inovatif projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Çok yakın zamanda Marmarabirlik'in kısa, orta, uzun vadeli hedef ve aksiyon planlarının bulunduğu yol haritasını kamuoyu ile paylaşacağız. Katma değeri yüksek ürünleri üretmeye yönelik AR-GE çalışmaları ve ihracat hamlelerimizle yeni atılımlar planlıyoruz. Marmarabirlik olarak tüm ekibimiz ve yeni yönetim mantalitemiz ile yukarı yönlü ivmeyi artırmış bulunuyoruz."

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