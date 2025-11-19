  1. Ekonomim
  Marmarabirlik'ten ortaklarına 761 milyon liralık ödeme
Marmarabirlik'ten ortaklarına 761 milyon liralık ödeme

Ürün alımlarına ekim ayında başlayan Marmarabirlik, ortaklara ikinci dilim olarak 21 Kasım Cuma günü 761 milyon lira, ödeme yapacak. Birinci dilimde yapılan 110 milyon liralık ödeme ile birlikte ortaklara toplam 871 milyon lira ödenmiş olacak.

Marmarabirlik'ten ortaklarına 761 milyon liralık ödeme
2025/2026 iş yılı ürün alım kampanyasının başladığı günden bugüne kadar 2 milyar 300 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik’te, ödemeler devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 23 bin ton alım gerçekleştirilen kampanya döneminde birinci dilim olarak 110 milyon lira ödeme yapıldı.

"871 milyon lira ödeme yapılacak"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ürün bedellerinin yarısını 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik’in, 1 Kasım-14 Kasım 2025 tarihleri arası teslim edilen ürün bedeli alacaklarının yüzde 50'sinin karşılığı olarak 21 Kasım Cuma günü 761 milyon lira ödeme yapacağını söyledi. Başkan Yıldız, "Gerçekleştirilecek ikinci dilim ödeme ile birlikte üreticilere toplam 871 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Üçüncü dilim ödemesi ise 5 Aralık’ta gerçekleşecek" dedi.

