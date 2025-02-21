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Marmarabirlik’ten ‘Ürünlerde zararlı madde çıktı' iddiasına yalanlama

Marmarabirlik, ‘ABD’de satılan ürünlerinde insan sağlığına zararlı madde bulunduğu’ iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada “Ürünlerimizin, ABD’nin tamamında satışına devam edilmektedir” denildi.

Haber Merkezi
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Marmarabirlik’ten ‘Ürünlerde zararlı madde çıktı' iddiasına yalanlama
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Marmarabirlik, ‘ABD'deki kanserojen uyarı etiketleriyle’ iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Marmarabirlik sosyal medya kanallarında bazı hesaplardan yapılan paylaşımlarda ‘ABD’de satılan ürünlerinde insan sağlığına zararlı madde bulunduğu’ iddiasını yalanladı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Marmarabirlik 1954 yılından günümüze doğal fermantasyon tekniği ile üretim yapmakta olup insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal madde kullanmamaktadır. Ürünlerimiz Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri (FDA) ve tüm uluslararası gıda mevzuatlarına uygun olarak üretilmektedir. Sosyal medya paylaşımlarına konu olan uyarı etiketi, ürünün herhangi bir gıda güvenliği standardını veya gereğini ihlal ettiği anlamına gelmemektedir. "Prop65" yasasına göre Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya eyaletinde satışa sunulan gıda ve gıda dışı ürün ambalajlarında bu bilgilendirme etiketinin bulunması gerekmektedir. Ürünlerimizin, Kaliforniya eyaleti de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nin tamamında satışına devam edilmektedir. Dünyanın en büyük siyah zeytin üreticisi ve bir Türk markası olarak 30.000 üretici ortağımızdan aldığımız güçle tüm ülke ve pazarlarda var olmaya devam edeceğiz. Tüketicilerimizin ve iş ortaklarımızın, bu tür spekülatif ve yanıltıcı haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz" denildi.

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