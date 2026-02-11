Marmaray’a zam geliyor: İBB'ye teklif sunuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin hazırladığı zam teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Tarife Komisyonu’na sunuldu. Teklif kapsamında Gebze-Halkalı Marmaray hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro hattı ile Sirkeci-Kazlıçeşme banliyö hatlarında ücret artışı öngörülüyor.

Yüzde 25,49 zam talebi

İBB Meclisi Tarife Komisyonu’na sunulan teklifte TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö hatlarında yolcu taşıma hizmetlerine ilişkin tarife değişikliği yeniden değerleme oranında yüzde 25,49 yapılmasını talep etti.

TCDD tarafından talep edilen yüzde 25,49’luk artış talebi doğrultusunda, Marmaray’daki en uzun mesafe ücreti 75 TL’ye çıkacak. TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin talebi doğrultusunda hazırlanan bu düzenleme teklifi, karara bağlanmak üzere İBB Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.