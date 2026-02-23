MARSİFED kurumsal kapasiteyi çalışma kurulları ile artıracak

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Federasyonun uzun vadeli hedeflerine önemli katkılar sağlaması amaçlanan bu yeni yapılanma kapsamında, kurul başkanlarından oluşan bir de İcra Kurulu kuruldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan MARSİFED Başkanı Osman Akın, hazırlanan ‘Çalışma Kurulları’nın federasyon için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Akın, “MARSİFED olarak yalnızca bugünü yöneten değil, geleceği planlayan bir kurumsal yapı inşa etmeyi hedefliyoruz. Çalışma Kurulları bu amaçla oluşturuldu. Hazırladığımız yönerge ile de bilgi birikimini ve çalışma disiplinini kayıt altına alarak gelecek nesil yöneticilere sağlam bir zemin bırakmayı amaçlıyoruz. Yeni yapılanma ile Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki iş dünyası temsilcileri için daha etkin, ölçülebilir ve koordineli bir platform olma özelliğini pekiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.