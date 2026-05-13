Mart ayında ticari süt üretimi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayına ilişkin yayımladığı verilere göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına göre gerilerken, tavuk yumurtası üretiminde çift haneli artış kaydedildi. Süt ürünleri tarafında ayran, kefir, yoğurt ve içme sütü üretimindeki yükseliş dikkat çekerken, tavuk eti üretimi sınırlı artış gösterdi.

Toplanan süt miktarı azaldı

TÜİK’in “Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Mart 2026” bültenine göre, ticari süt işletmeleri tarafından mart ayında toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azalarak 1 milyon 7 bin 179 ton oldu. Ocak-mart döneminde ise toplanan süt miktarı yıllık bazda yüzde 0,5 geriledi.

Buna karşın süt ürünleri üretiminde artış görüldü. Mart ayında içme sütü üretimi yüzde 10,5 artışla 164 bin 354 tona, yoğurt üretimi yüzde 9,6 artışla 114 bin 879 tona yükseldi. Ayran ve kefir üretimi yüzde 19,2 artarken, inek peyniri üretimi de yüzde 3,1 yükseldi. Tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 1,3 azaldı.

Aylık bazda bakıldığında ise şubat ayında 888 bin 262 ton olan toplanan inek sütü miktarı, martta yüzde 13,4 artış gösterdi. İçme sütü üretimi de bir önceki aya göre yüzde 19 artarak 164 bin 354 tona çıktı.