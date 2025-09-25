  1. Ekonomim
  3. MASAK banka hesaplarını izleyecek! Anında hesap dondurulabilecek
Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK), banka hesaplarında anlık izleme ve dondurma yetkisi verilecek. Yetkideki amaç, hızlı gelişen bilişim suçlarıyla etkin mücadele olacak.

Banka dolandırıcılığı başta olmak üzere, bilişim suçlarına anında müdahale edilebilmesi için MASAK'a yeni yetkiler verilecek.

Bilişim suçlarıyla etkin mücadele geliyor 

Bilişim suçlarıyla etkin mücadele amacıyla hazırlanan kanun teklifiyle, şüpheli hesap hareketlerinde, anlık izleme sisteminin devreye sokulması ve hesabın anında dondurulabilmesi hedefleniyor.

11. Yargı Paketi'nde yer alacak

NTV'den Özgür Akbaş'ın haberine göre, teklifin Meclis'in yeni yasama döneminde gündeme getirilmesi ve 11. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor.

Türkiye'nin de üye olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün kara parayla mücadele edilmesi için açıkladığı yeni kriterler, MASAK'la ilgili mevzuata eklenecek.

Hesaplardaki olağan dışı hareketler mercek altına alınacak

Buna göre MASAK'a yeni yetkiler verilerek banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler yakın takibe alınacak.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un şüpheli işlem bildirimine ilişkin maddelerinde değişikliğe gidilecek.

Bildirim, bilgi ve belge verme maddelerinde de anlık takibi kolaylaştırmaya olanak sağlayacak eklemeler yapılacak.

MASAK'a anında müdahale yetkisi verilecek 

MASAK'a yeni teknolojilerin de yardımıyla, banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere saniyeler içerisinde müdahale etme yetkisi verilecek.

Bu doğrultuda, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.

Hesaplar saniyeler içinde dondurulabilecek

Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücünün üstünde olduğu görülen tüm hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye sokulacak.

Hesaba anında el konulması ya da dondurma işlemlerinin yapılması için gereken hukuki zemin oluşturulacak.

Teklifin ekim ayı içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

