MASAK düğmeye bastı: Bahis ve finansal işlemlerde yeni kurallar belirlendi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ile mücadele kapsamında denetim çerçevesini genişletti. Yeni düzenlemelerle birlikte özellikle bahis şirketleri üzerinden gerçekleştirilen finansal işlemler daha sıkı kontrole alındı. Belirlenen yükümlülükler yerine getirilmeden, müşterilere hizmet sunulmasının önüne geçildi.

Artık izin verilmeyecek

Aynı düzenleme paketiyle elektronik ticaret işlemlerinde kimlik doğrulama kuralları da yeniden düzenlendi. MASAK, Genel Tebliğ No:5’te yapılan değişiklikle, yalnızca kimlik bilgisi beyan edilerek işlem yapılmasına artık izin verilmeyeceğini açıkladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın, paranın gerçek kaynağının ve nihai sahibinin gizlenmesini önlemeyi, böylece finansal sistemde şeffaflığı artırmayı amaçladığı belirtildi. Yetkililer, yeni uygulamaların özellikle yüksek riskli işlem gruplarında etkin denetim sağlayacağını vurguluyor.

Kredi kartı uygulaması kaldırıldı

Şans ve bahis oyunlarını yalnızca elektronik ortamda sunan yükümlülerle ilgili düzenleme kapsamında, fiziki işyeri bulunmaksızın faaliyet gösteren sanal bayiler için yeni şartlar getirildi. Buna göre, Türkiye’de yerleşik bir banka ile tahsilat ve ödeme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin sözleşme yapılması zorunlu oldu.

Müşterilerin elektronik ortamda yaptığı başvurularda kimlik bilgilerinin (ad, soyad, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı üzerinden doğrulanması, iş ve meslek bilgilerinin alınması ve tüm ödeme işlemlerinin kimliği doğrulanmış müşteriye ait banka hesabı üzerinden gerçekleştirilmesi şart koşuldu.

Ayrıca müşteri kabulünden önce, kimlik bilgileriyle uyumlu bir banka hesabından, bu amaçla oluşturulan doğrulama hesabına para transferi yapılması zorunlu hale getirildi. Bu transfer tamamlanmadan müşteri kabul edilmeyecek ve herhangi bir hizmet sunulmayacak. Söz konusu uygulama 1 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.