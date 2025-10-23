MASAK’a şüpheli işlemlere müdahale yetkisi verilecek

BESTİ KARALAR/ANKARA

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) üye ülkelere yeni tavsiyeleri doğrultusunda yasal düzenleme hazırlıklarında sona gelindi. Yaklaşık 20 maddelik taslak çalışmaya göre, yasadışı bahis ve uyuşturucudan elde edilen kara paranın aklanması ve her türlü yasadışı faaliyetten elde edilen mal varlığına yönelik idari ve cezai yönden soruşturma açısından yeni önlemler alınıyor. AK Partili kurmaylar ile MASAK Başkanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Bu kapsamda, yargının kararı noktasında savcılıkların daha etkin, daha hızlı, caydırıcı ve kalıcı mahiyette kararlar alması ve uygulaması noktasında yapılacak düzenleme ile, yasa dışı bahis, uyuşturucu ve diğer yasa dışı faaliyetlerden elde edilen mal varlığıyla ilgili daha ciddi tedbirlerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Tedbirler hayata geçirilecek

■ Kara para aklayanlara yönelik idari ve hapis cezaları artırılacak.

■ Sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarında takip süreçleri hızlandırılacak.

■ Banka ile Finans kuruluşlarındaki hesaplar bir dizi takip kriterine tabi tutulacak.

■ Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun olağan dışı maddi gücü takibe alınacak.

■ Banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi MASAK’a verilecek. Anlık izleme sistemi ile şüpheli hesap hareketleri dondurulacak.

■ Mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.

■ Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının cezaları artırılacak.