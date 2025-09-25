MASAK’ın yeni rehberine tepki: 150 bin mali müşavir meslekten uzaklaştırılabilir

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi" mali müşavirlerin tepkisine yol açtı.

Rehbere göre, bir işverene bağlı olmadan çalışan mali müşavirler;

- Müşteri profiliyle uyuşmayan,

- Karmaşık, mantıksız veya olağan dışı görünen,

- Kimlik bilgilerinin gizlendiği,

- Paranın kaynağının belirsiz olduğu işlemleri MASAK'a bildirmekle yükümlü olacak.

Mali müşavirlerden tepki

CNBC-e'den Emre Eser'e konuşan Yeminli mali müşavir Abdullah Tolu, düzenlemenin yaklaşık 150 bin mali müşaviri meslekten uzaklaştırabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“MASAK, müşavirlerden şüpheli her işlemin bildirilmesini istiyor. Ancak bu düzenleme müşteri ile müşavirlerin arasını bozacak. Ayrıca rehberdeki şüpheli işlem tanımları yoruma açık. Müşavire göre doğru olan bir işlem, müfettişe göre yanlış kabul edilebilir."

Tolu, terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede herkesin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulasa da, sorumluluğun müşavirlerin üzerinde olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ağır cezalar gündemde

Uygulama kapsamında müşavirleri 50 bin liradan 40 milyon liraya kadar para cezası ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası bekliyor. Hatta bir mali müşavire şimdiden 10 milyon lira ceza kesildiği belirtildi.

Abdullah Tolu, “Biz bu düzenlemenin gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Meslek örgütleri ile görüşülerek bazı maddeler değiştirilmelidir" diyerek çağrıda bulundu.

Tolu'ya göre mevcut haliyle uygulama, çok sayıda mali müşavirin mesleği bırakmasına neden olacak.