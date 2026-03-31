MASAK’tan kritik FATF açıklaması

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Mali Eylem Görev Gücü (FATF-Financial Action Task Force) değerlendirme turuna yönelik haberlerde gördüğü gerek üzerine doğru bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK’ın açıklaması şu şekilde oldu:

“Yeni Şafak gazetesinin bugün manşetten duyurduğu ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun koordinasyonunda halen devam etmekte olan FATF (Financial Action Task Force - Mali Eylem Görev Gücü) 5. Değerlendirme Turu sürecinin bir gereği olarak gündeme gelen kanun değişiklikleri ile ilgili haberde bahsedilen hususlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zaruri olmuştur.

Terörizmin finansmanıyla mücadele ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi Bakanlığımızın en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamdaki tedbirlerden “malvarlığı dondurma” uygulamaları, 6 ve 7 numaralı FATF Tavsiyeleri ile belirlenmiş olup, bu tavsiyeler ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarını gecikmeksizin, 24 saat içinde uygulamaya koymasını zorunlu tutmaktadır.

Uygulamada Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke dışında olması gibi nedenlerle BMGK tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarının Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bu süreden daha uzun zamanlarda gerçekleşebilmektedir.

Habere konu kanun değişikliği önerileri başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarımızla görüş birliği içinde hazırlanmıştır.

TBMM’nin takdirinin bu yönde gerçekleşmesi halinde yürürlüğe girecek bu değişikliklerle Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisi hiçbir şekilde etkisiz hale getirilmemektedir. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bahsedilen BMGK kararlarına istinaden alınacak geçici malvarlığı dondurma kararları her hâlükârda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir.

BMGK kararının iç hukuka yansımasında nihai karar her hâlükârda Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Söz konusu düzenleme ile aciliyet kesp eden durumlarda, ülkemiz finansal sisteminin ve kuruluşlarının terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı amacıyla istismar edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, geçici olarak ve en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından konuya ilişkin nihai bir karar verilinceye kadar önleyici tedbir alınmasının önü açılmaktadır.

Bu sürecin hızlandırılması, ülkemizin uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine bağlılığının bir gereği ve göstergesidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”